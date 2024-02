Bootshaus Cologne GmbH

Bootshaus in Köln Deutz bekommt neue Musikanlage

L-Acoustics leitet neue Ära ein

Im Jahr 2024 feiert der renommierte Nachtclub Bootshaus sein 20-jähriges Jubiläum und läutet gleichzeitig eine neue Ära in der Geschichte der elektronischen Tanzmusik ein. Seit zwei Jahrzehnten steht das Bootshaus als Synonym für hochkarätige Unterhaltung und hat sich als einer der führenden Nachtclubs nicht nur in Deutschland, sondern weltweit etabliert. Mit einer beeindruckenden Liste an Weltklasse-DJs wie Skrillex, David Guetta, Diplo und dem unvergessenen Avicii, die in diesen heiligen Hallen aufgetreten sind, hat das Bootshaus seine Position als Mekka für Liebhaber elektronischer Musik gefestigt.

Zitat Bootshaus:

"Nach 12 Jahren Funktion One Sound auf dem Mainfloor, welcher den Club maßgeblich geprägt hat, gehen wir nun einen Schritt weiter und leiten zusammen mit L-Acoustics eine neue Ära ein. Dieses neue System verspricht, den Mainfloor des Bootshaus mit einem noch nie dagewesenen Klangerlebnis zu füllen und unseren Gästen ein vollkommen neues musikalisches Erlebnis zu bieten." - so Tom Thomas, Geschäftsführer vom Bootshaus.

Zitat L-Acoustics:

"Wir freuen uns riesig darüber das Bootshaus, einen der weltweit beliebtesten EDM-Clubs, als Partner gewonnen zu haben" - so Sebastian Wittrock (Sales Manager L-Acoustics). "Wir bedanken uns für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Das Bootshaus zählt nun als weitere internationale Topreferenz."

Die Investition unterstreicht das Engagement des Bootshaus, die Erwartungen der Gäste nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen und weiterhin an der Spitze der Clubszene zu stehen. Wir laden alle Musikliebhaber ein, diese aufregende neue Ära mit uns zu erleben. Seien Sie bereit, Teil einer revolutionären Soundreise im Bootshaus zu werden, die Sie in den Bann ziehen und nicht mehr loslassen wird.

Für weitere Informationen und Updates folgen Sie uns bitte auf unseren Social-Media-Kanälen und unserer Website.

