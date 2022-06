Bootshaus Cologne GmbH

DJ Mag Ranking 2022: Das Kölner Bootshaus verteidigt seine Position auf Platz 5 im internationalen Voting und wird erneut bester Club Deutschlands

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Clubbesucher der ganzen Welt hatten erneut die Gelegenheit beim DJ Mag Top 100 Clubs Voting die beste Diskothek der Welt zu wählen. Das Bootshaus wird erneut mit dem fünften Platz im internationalen Vergleich honoriert und verteidigt seine Position als bester Club Deutschlands.

Damit gelingt dem beliebten Club nun das vierte Mal in Folge ein Platz unter den Top 10. "Unsere Arbeit wurde uns in den letzten zwei Jahren nicht gerade leicht gemacht. Aber das hat uns nicht aufgehalten und nur zu immer neuen Höchstleistungen angespornt. Wir mussten zwei Mal unsere Tore schließen, zwei Mal mussten wir innerhalb kürzester Zeit die Wiedereröffnung planen, mit Hygienemaßnahmen und Besucherlimits", so der Geschäftsführer des Bootshaus Tom Thomas. "Dieses Voting ist für uns jedes Jahr aufs Neue eine wichtige Auszeichnung, da es die Wertschätzung der Clubbesucher wieder spiegelt. Wir freuen uns, dass wir es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben erneut zu überzeugen".

Beim Clubvoting des renommierten britischen DJ Magazine geben hunderttausende Raver Jahr für Jahr ihre Stimme für ihre Top Clubs ab. Letztes Jahr erreichte das Bootshaus ebenfalls den fünften Platz im internationalen Ranking und damit den bisher höchsten Platz den ein deutscher Club in den vergangenen Jahrzehnten erreichte.

Das Bootshaus zählt seit mehr als 17 Jahren zu einer der Instanzen für elektronische Tanzmusik. Hier spielten bereits Größen wie Avicii, Robin Schulz, Don Diablo, DJ Snake, Felix Jaehn, Sven Väth oder auch David Guetta, welche normalerweise nur auf großen Festival Bühnen zu finden sind.

Neben dem eigentlichen Clubbetrieb organisiert das Bootshaus seit 2019 auch zwei erfolgreiche Festivals, das Nibirii Festival am Dürener Badesee mit 20.000 Besuchern und das Blacklist Festival in Oberhausen mit 7500 Besuchern, die beide dieses Jahr nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder stattfinden.

Bootshaus Cologne

Deutschlands bester Nachtclub verbindet Underground Werte mit elektronischen Mainstream Sounds. Seit mehr als 17 Jahren steht der Club für elektronische Musik in Köln, stellvertretend ganz Deutschland. Ehemals eine alte Lagerhalle für Boote, auf dem Werftgelände Deutz bietet der Club Platz für 1900 Personen, aufgeteilt auf drei Floors & neu gestalteten Außenbereich. DJs wie DJ Snake, Tiesto, Armin Van Buuren, Avicii oder David Guetta gaben sich hier bereits die Klinke in die Hand. 2022 wurde das Bootshaus vom renommierten britischen Magazin DJmag bereits zum zweiten Mal zum besten Club Deutschlands und fünftbesten Club der Welt gewählt.

Original-Content von: Bootshaus Cologne GmbH, übermittelt durch news aktuell