Am Blankenwasser: Grammy-Gewinner Black Coffee weiht die Open Air Saison ein

Der südafrikanische House-DJ und Musikproduzent Black Coffee macht am Donnerstag, 16.06.2022, Halt in Neuss. Nach längerer Pause ist die beliebte Location Am Blankenwasser pünktlich zum Sommer zurück und läutet an Fronleichnam mit dem international erfolgreichen Star-DJ die Open Air Saison gebührend ein: Zehn Stunden Sound, ein neues Dachkonzept im Schlechtwetterfall und musikalische Höhepunkte.

Black Coffee gehört zu den berühmtesten DJs Südafrikas. Sein Debütalbum aus dem Jahr 2005 führte seinen harten Deep-House-Stil ein, der sich durch Einflüsse aus Jazz, R&B und afrikanischem Sound auszeichnete. Die Platte und seine ansteckenden DJ-Sets machten ihn in Südafrika schnell zu einem Begriff. Seine zahlreichen Auftritte in großen Clubs und auf Festivals sowie seine erfolgreichen Kooperationen mit Superstars wie Usher, Drake, David Guetta und Celeste führten zu wachsender Anerkennung in den USA und Europa. 2022 gewann Black Coffee als erster DJ und Producer aus Südafrika mit seinem Album "Subconsciously" den Grammy für das beste Dance/Electronic-Album.

Der Grammy Gewinner, der aktuell eine Residency auf Ibiza im anerkannten Club Hï ausübt, wird beim Open Air Am Blankenwasser von Gerd Janson, Desiree und Sandilé unterstützt. Gerd Janson, Panoramabar-Resident und im GROOVE Magazin seit Jahren unter den beliebtesten DJs Deutschlands wird mit seinen feel good Vibes bei jedem Publikum für ausgelassene Stimmung sorgen.

Desiree entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der vielversprechendsten Deep House-DJs, ihr Stil transportiert eine afrozentrische Stimmung, während sie den Techno-Basics unerschütterlich treu bleibt.

Sandilé, die vielen im Kölner Umkreis bereits bestens bekannt sein dürfte, eroberte die Bühnen mit ihrem mitreißenden Stil.

Das Open Air Am Blankenwasser verspricht feinsten Deep House, chillige Summer Vibes und Strand-Atmosphäre. Die Location zeichnet sich seit jeher durch hochkarätige Bookings, kreative Bauten und sommerliche Chill Out Atmosphäre aus.

Wann? 16.06.2022, 12-22 Uhr

Wo? Am Blankenwasser, Neuss

Tickets: amblankenwasser.ticket.io

