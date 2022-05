Bootshaus Cologne GmbH

EINLADUNG ZUM MEDIENTAG: Weltbekanntes Kreativstudio eröffnet Ausstellung in Berlin - Immersive KI-Reise durch das Bewusstsein der kreativsten Künstler und Genies dieser Welt

+++ EINLADUNG ZUM MEDIENTAG: POETIC AI Exhibition +++

DONNERSTAG, 05. MAI 2022 | 13:00 BIS 16:00 UHR | NAPOLEON KOMPLEX

Mit POETIC AI entsteht eine atemberaubende, immersive Ausstellung, die beeindruckende Realitäten unterschiedlichster Dimensionen bietet. POETIC AI ist eine visuell überwältigende KI-Reise durch miteinander verbundene Bewusstseinswelten, die Physik, Kunst, Kosmologie, Neurowissenschaften und antike Zivilisationen miteinander verbindet.

ERLEBEN SIE DIE AUSSTELLUNG AM MEDIENTAG NOCH VOR DER OFFIZIELLEN ERÖFFNUNG!

Donnerstag, 05.05.2022 von 13:00 bis 16:00 Uhr

Einlass ab 13:00 Uhr - Shows jeweils alle 30 Minuten

Napoleon Komplex (Modersohnstraße 35-45, 10245 Berlin)

Individuelle Führungen für TV-und Produktions-Teams können nach Rücksprache am Vormittag des 05.05.2022 vereinbart werden.

Die Künstler stehen vor Ort für Interviews zur Verfügung.

PRESSEMITTEILUNG

POETIC AI Exhibition (by OUCHHH) ab 06. Mai 2022 im Napoleon Komplex in Berlin

Mit POETIC AI entsteht eine atemberaubende, immersive Ausstellung, die beeindruckende Realitäten unterschiedlichster Dimensionen bietet. POETIC AI ist eine visuell überwältigende KI-Reise durch miteinander verbundene Bewusstseinswelten, die Physik, Kunst, Kosmologie, Neurowissenschaften und antike Zivilisationen miteinander verbindet - die Metaversen der Menschheit.

Hinter der Ausstellung "POETIC AI" steckt Ouchhh - ein globales Kreativstudio für neue Medien. Die Künstler sind innovative Vorreiter im Bereich Data painting und sculpturing. Sie dechiffrieren und visualisieren geniale Codes kosmischer multidimensionaler Hybriduniversen, die von intelligenter KI ohne physische Grenzen geschaffen werden.

Die Arbeiten sind durch über 50 Ausstellungen auf allen Kontinenten weltweit bekannt. Nachdem die Künstler u.a. in Sao Paulo, New York, Tokyo, Shanghai und Barcelona die Menschen mit ihren innovativen Werken begeistert haben, eröffnet ab dem 06. Mai 2022 die Ausstellung "POETIC AI" in der deutschen Hauptstadt.

Die Besucher tauchen in die Transformation algorithmischer Daten durch künstliche Intelligenz ein - eine Reihe von Metaversen kreierend - in denen die physische Realität nur ein Teil der Wahrnehmung ist. Teilnehmer der Ausstellung öffnen die Türen des Metaversums in der physischen Welt.

Die Ausstellung umfasst eine 30-minütige Multimedia-Show unterteilt in drei Segmente:

POETIC AI - Ein KI-Bewusstsein, das Millionen von Zeilen theoretischer Werke über Licht, Raum-Zeit, Physik und mehr in digitaler Poesie vereint

AI RENAISSANCE - Kreation und Neuinterpretation von Meisterwerken italienischer Künstler durch künstliche Intelligenz (KI)

AI SCIENTIFIC - Eine Reise zu den Ursprüngen ältester Zivilisationen der Welt anhand von durch KI gewonnenen Daten

Geöffnet ist die Ausstellung vom 06.05. bis 12.08.2022 täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr im Napoleon Komplex (Modersohnstraße 35-45, 10245 Berlin). Tickets kosten zwischen 17,95 EUR für Kinder und 24,95 EUR für Erwachsene und sind unter http://www.poetic-ai.com erhältlich.

ABOUT

Ouchhh ist ein globales Kreativstudio und seit über 10 Jahren innovativer Vorreiter bei der Verbindung von Kunst und Technologie. Das Studio ist ein Pionier im Bereich Data Painting und Sculpturing. Das Team besteht aus Ingenieuren, kreativen Programmierern, Designern, Medienkünstlern und einer Vielzahl von Künstlern.

Ouchhh hat über 50 Kunstprojekte auf allen Kontinenten umgesetzt. U.a. in Tokio, New York, LA, Mexiko, Seattle, Chicago, Miami, Abu Dhabi, Mailand, Paris, Melbourne, Shanghai, Peking, Washington DC, Montreal, São Paulo, Seoul, Rom, Moskau, Prag, Brüssel, Hongkong, Jakarta, Schottland, Singapur, Las Vegas, London, Barcelona, Berlin.

Die Arbeiten haben zahlreiche Auszeichnungen und Preise auf internationaler Ebene erhalten, darunter Reddot Design Awards, German Design Award, MUSE Awards (USA), 10th Annual IDA Awards (The International Design Awards) LA, Asia Design Award (Seoul) und ADC Awards.

