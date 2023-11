Straubinger Tagblatt

Pressestimme zu den Razzien gegen Islamisten

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots)

Es hat sich gezeigt: Nur, weil der IS militärisch besiegt ist und Islamisten zuletzt weniger von sich reden gemacht haben, heißt das nicht, dass die Gefahr gebannt ist. Gefordert ist nicht nur der Rechtsstaat. Auch Bildung und Integration kommen eine wichtige Rolle zu. Wer sich sein eigenes Bild machen kann und sich respektiert und in der Schule, im Job oder im Verein anerkannt fühlt, wird Hasspredigern, antisemitischen Hetzern und Fake News nicht so schnell auf den Leim gehen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell