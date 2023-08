Straubinger Tagblatt

Pressestimme zum Aiwanger-Debatte:

Wenn Aiwanger nicht zu halten ist, wäre das für die CSU nur begrenzt misslich, für die Freien Wähler aber eine Katastrophe. Aiwanger war es, der die heterogene Gruppierung zuerst in den Landtag und dann an die Regierung geführt hat. Mit Aiwanger steht und fällt alles bei den Freien Wählern. In letzter Zeit hat er sich nach Einschätzung seines Parteifreunds Fabian Mehring gar zu einer "Kultfigur" entwickelt. (...) Die Freien Wähler werden also wahrscheinlich alles tun, um ihren Spitzenmann zu retten. Söder wiederum will und muss reinen Tisch machen, um vor der Wahl sein Ansehen nicht beschädigen zu lassen. Das wird für die Beteiligten kein leichter Dienstag.

