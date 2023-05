ARTE G.E.I.E.

Neue Wissensreihe Agree to Disagree! ab 24. Mai auf arte.tv und im YouTube-Channel von ARTE

Am 24. Mai startet die neue sechsteilige Wissensreihe " Agree to Disagree!" auf arte.tv und im YouTube-Channel von ARTE. Darin erörtert der Psychologieprofessor Bertolt Meyer kontrovers diskutierte Themen unserer Zeit mit renommierten WissenschaftlerInnen.

Der sechsteilige Podcast "People of Science - Wer macht Wissenschaft" begleitet die Doku-Reihe und stellt die Menschen hinter der Wissenschaft vor. Gastgeber ist ebenfalls Bertolt Meyer.

Das Wissensreihe "Agree to Disagree!"

Neue technische Entwicklungen eröffnen ungeahnte Möglichkeiten, werfen aber auch Fragen auf und bergen Risiken. Eine intensive Auseinandersetzung beispielsweise mit dem Thema Digitalisierung oder dem Fortschritt in der Gentechnik zeigt: Es gibt nicht immer nur richtig oder falsch, sondern häufig viele unterschiedliche Positionen.

In den sechs Folgen von "Agree to Disagree!", eine Produktion von ZDF/ARTE und Autentic, geht Bertolt Meyer, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz, Musiker und DJ, mit der Expertise von WissenschaftlerInnen kontrovers diskutierten Themen auf den Grund. Dabei wird deutlich: Die Wissenschaft ist sich nicht immer einig.

In Hamburg trifft Bertolt Meyer unter anderem den Internisten und TV-Ernährungsdoc Matthias Riedl, der über Nahrungsmittelunverträglichkeiten spricht. Die Ärztin Alena Buyx ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und geht auf die Chancen und Risiken der Pränataldiagnostik ein. Ob Wasserstoff tatsächlich das Potenzial hat, das Öl von morgen zu werden, darüber klärt die bekannte Energieökonomin Claudia Kemfert auf. Und die Konsum-Expertin von Greenpeace Viola Wohlgemuth informiert, ob wir lediglich unser Kaufverhalten ändern oder radikalen Verzicht üben müssen.

Die erste Staffel mit sechs Folgen ist ab 24. Mai auf arte.tv und im YouTube-Channel von ARTE zu sehen und ab Samstag, 8. Juli auf ARTE im TV.

Die erste Folge der Wissensreihe "Nahrungsmittelunverträglichkeiten - Zivilisationskrankheit oder Einbildung?" können Sie HIER bereits vorab sehen: https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2023-07-08/108338-004-A/

Der Podcast "People of Science - Wer macht Wissenschaft"

Begleitet wird die Doku-Reihe "Agree to Disagree!" von dem sechsteiligen Wissenspodcast "People of Science", eine Produktion von ZDF/ARTE und Autentic in Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Kultur. Der Podcast gibt der Wissenschaft eine Stimme und stellt die Menschen vor, die sich hinter wissenschaftlichen Thesen und Forschungsergebnissen verbergen. Dafür trifft Bertolt Meyer ForscherInnen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und spricht mit ihnen über ihre Karriere, ihren Antrieb und ihre Leidenschaft: Die Wissenschaft.

Bertolt Meyer besucht unter anderem Eckart von Hirschhausen, der versucht, Erkenntnisse aus der Medizin mit viel Humor verständlich zu erklären. Bei der Medizinethikerin Alena Buyx geht es um Zufall und Karriere und die Energieökonomin Claudia Kemfert erzählt, wieviel Frustrationstoleranz sie in ihrem Job braucht. Gamedesignerin Linda Breitlauch beschreibt, wie Videospiele die Gesellschaft verändern könnten und die forensische Pollenforscherin Martina Weber kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Polizei nicht mehr weiterweiß.

Die erste Staffel mit sechs Folgen ist ab 24. Mai im YouTube-Channel von ARTE, unter arte.tv/peopleofscience sowie in der DLF-Audiothek abrufbar. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.

Die erste Folge des Podcasts mit Alena Buyx können Sie HIER bereits vorab hören: https://share.ard-zdf-box.de/s/pHjDojSGZywfExf

