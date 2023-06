Personalien bei Bain & Company: Digitalexperten Claus Helbing und Miroslav Lazic ergänzen Partnerteam

Bain & Company

Für ihre Praxisgruppen Enterprise Technology und Digitale Transformation hat die internationale Unternehmensberatung Bain & Company mit Claus Helbing und Dr. Miroslav Lazic zwei neue Partner gewonnen. Beide Experten bringen umfassendes Fachwissen in der Konzeption und Umsetzung von digitalen und IT-Transformationen mit. Sie unterstützen Unternehmen insbesondere dabei, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und deren technische Organisation neu aufzustellen. Helbing ist seit dem 1. Mai 2023, Lazic seit dem 1. Juni 2023 Teil des Führungsteams am Münchner Standort.

Bain hat sein Beratungsgeschäft rund um den Bereich Digitalisierung und technologische Transformationen in den letzten Jahren stark ausgebaut. "Wir freuen uns, Claus Helbing und Miroslav Lazic in unserem Partnerkreis begrüßen zu dürfen", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Mit ihrer fundierten Expertise in puncto Technologietransformation und ihrer Leidenschaft für digitale Innovationen werden sie unseren Kundenunternehmen zu noch mehr Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalisierten Welt verhelfen."

Claus Helbing hat in seiner mehr als 20-jährigen Beraterlaufbahn hauptsächlich an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzdienstleistungen gearbeitet. Sein Fokus liegt auf umfangreichen Transformationsprojekten, in deren Rahmen der 47-Jährige nicht nur die technische Organisation von Unternehmen optimiert, sondern auch deren digitalen Wandel vorantreibt. Er verfügt über fundiertes Fachwissen unter anderem in den Bereichen Enterprise Architecture, Zielbetriebsmodelle in IT und OT sowie Softwareentwicklung. Zuletzt war Helbing bei der Boston Consulting Group (BCG) als Partner und Managing Director tätig, wo er die Digitalsparte BCG Platinion in der Region Asien-Pazifik leitete und als Teil des globalen Führungsteams aktiv war. Er hat ein Diplom in Wirtschaftsinformatik, das er an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart absolviert hat.

Dr. Miroslav Lazic hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratungs- und Digitalbranche. Er ist insbesondere auf die Konzipierung und Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle spezialisiert und zudem Experte in puncto technologiegetriebener Disruption und Transformation. Schwerpunktmäßig unterstützt der 39-Jährige Unternehmen in den Branchen Konsumgüter, Handel, Industrie und Gesundheit, die er in Fragen zur Auswirkung der Digitalisierung auf Kundeninteraktion, Produkte und Prozesse berät. Lazic war zuvor bei Kearney als Partner und Managing Director tätig, wo er unter anderem Teil des Führungsteams der Digital Transformation Practice in Europa war. Er hat einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre und ein Diplom in Wirtschaftsinformatik von der Universität Mannheim.

