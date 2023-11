Straubinger Tagblatt

Beim Bezahlkarten-System für Asylbewerber wird es Schlupflöcher geben

Straubing (ots)

Bayern prescht wieder einmal voran: Als erstes Bundesland will es sich für Asylbewerber in aller Welt weniger attraktiver machen, indem es ihnen künftig kein Bargeld mehr in die Hand gibt, sondern eine Bezahlkarte für die Dinge des täglichen Bedarfs. (...) Das ist leicht beschlossen, aber schwer umsetzbar. Es hat seine Gründe, warum ein Bezahlkartensystem seit Jahren diskutiert, aber immer wieder verworfen wurde. (...) Insbesondere die Abgrenzung zwischen erlaubten und unerwünschten Geldausgaben der Flüchtlinge dürfte einige Probleme machen. Findige werden rasch Schlupflöcher und Missbrauchsmöglichkeiten im Plastikkartensystem aufspüren. Die gesetzestreuen "echten" Flüchtlinge werden mit den schwarzen Schafen über einen Kamm geschoren und können sich womöglich nicht einmal mehr ein Bierchen kaufen - und das ausgerechnet in Bayern.

