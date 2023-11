ONESTY Finance GmbH

ONESTY: Mangelnde Finanzbildung sorgt für "German Angst"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Getrieben von der "German Angst" nutzen viele Deutsche ihre aktuellen Chancen am Finanzmarkt leider nicht. Der Grund: Mangelnde Finanzbildung. ONESTY hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen in Deutschland das nötige Finanzwissen zu vermitteln.

Dafür veranstaltet ONESTY Kapitalmarktexperte Stefan Granel regelmäßig kostenfreie Webinare. Beim ONESTY Online-Training VORSPRUNG zum Thema "Chancen an den Märkten nutzen: Vermögensaufbau 2024" am 7. November ging es um Fragen wie: Welche Anlagestrategie ist bei steigenden Zinsen und hoher Inflation sinnvoll? Welche Geldanlage ist langfristig die beste und die sicherste? Antworten lieferte ONESTY CEO Stefan Granel im Gespräch mit dem bekannten Finanzexperten Volker Hellmeyer. Zugeschaltet waren weit über 1.000 Standorte aus dem gesamten Bundesgebiet.

ONESTY vermittelt Finanzwissen - kostenfrei und unabhängig

"Die internationalen Nachbarn sind reicher - das belegt eine aktuelle Erhebung, wonach die Bundesbürger beim Geldvermögen pro Kopf nur auf Platz 19 landen. Der wesentliche Grund auch hier: Mangelnde Finanzbildung. Sie sorgt für die 'German Angst' und die Investition in renditeschwache Garantieprodukte", sagt ONESTY Finanzexperte Granel in dem ONESTY Online-Training und verweist auf die fehlende Finanzbildung an deutschen Schulen und dem Verlangen danach. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Schufa-Bildungsinitiative wünschen sich 93 Prozent aller jungen Menschen mehr Finanzbildung. ONESTY kommt diesem Wunsch nach und vermittelt dieses Finanzwissen - kostenfrei und unabhängig.

Jetzt richtig investieren - Finanztipps vom Testsieger für "Beste Altersvorsorgeberatung"

Zinswende, Inflation und geopolitische Spannungen halten die Märkte aktuell in Atem. "Trotzdem ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt zu investieren, denn jeder Tag, den man wartet, ist einer zu viel", meint Granel. Anhand von diversen Beispielen gab er in der Veranstaltung jede Menge Tipps zur richtigen Geldanlage für langfristigen Vermögensaufbau und beleuchtete Anlageformen wie Einzelaktien, Gold und Kryptowährungen. Thema war auch der Cost-Average-Effekt, dessen Vorteile überwiegen. Allerdings lässt der Effekt mit der Laufzeit nach und die Sparanlage wird zur Einmalanlage. ONESTY Finanzexperte Granel empfiehlt daher die langfristige Investition in Fondspolicen: "Durch den Zinseszinseffekt verstärken sich hier die Renditechancen und zusätzlich ist diese Anlageform steuerlich begünstigt - also perfekt für den Vermögensaufbau, auch zur Altersvorsorge. Denn Sparen allein reicht nicht aus. Nur die Kombination aus Finanzbildung und der richtigen Anlagestrategie sorgt für echtes Vermögenswachstum und hier hinkt Deutschland mit Platz 19 der Welt weit hinterher."

Dass ONESTY auf diesem Gebiet eine besondere Expertise hat, belegt die Auszeichnung vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 für die "Beste Altersvorsorgeberatung".

Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Volker Hellmeyer beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lange sämtliche Fragen der Teilnehmer im Chat.

Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet im Februar 2024 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.de

Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.

onesty.de

Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell