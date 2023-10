NORMA

Zu Ende Oktober 2023: NORMA reduziert ein weiteres Mal die Preise auf wichtige Alltagsprodukte deutlich

Fünfte große Preissenkung in diesem Monat - insgesamt mehr als 80 Produkte im Preis gesenkt

Nürnberg

Zum Monatsende legt NORMA noch einmal nach und senkt die Preise auf weitere wichtige Alltagsprodukte. Damit steht fest, dass alleine im Oktober mehr als 80 beliebte Artikel aus dem Sortiment deutlich günstiger wurden - vom Fleisch über Wurst bis hin zu Bio-Früchten. Auch die aktuellste Preissenkung zeigt, dass der Lebensmittel-Händler jeden Cent an seine Kundinnen und Kunden weitergibt und sich die günstigen Angebote quer durch die gesamte Produktpalette. Beste Beispiele: Beim FRISAN Pflanzenfett und bei den Hauchfein-Filetrouladen von GUT LANGENHOF lassen sich jeweils gut sieben Prozent sparen. Aber auch beim Rapskernöl, der Sonnenblumen-Margarine und bei den Geflügelwienern werden Verbraucherinnen und Verbraucher beim Blick auf den Kassenzettel ab sofort noch mehr staunen. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT LANGENHOF Hauchfein-Filetroulade, 150 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,39 EUR FRISAN Pflanzencreme, 750 ml Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 2,09 EUR FRISAN Rapskernöl, 500 ml Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR FRISAN Pflanzenfett, 1 kg Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,59 EUR FRISAN Sonnenblumen-Margarine, 500 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR FRISAN Pflanzen-Margarine, 500 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR GUT LANGENHOF Geflügelwiener, 400 g Bislang: 2,95 EUR Jetzt: 2,89 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

