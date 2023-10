NORMA

NORMA senkt die Preise zum vierten Mal im Oktober um bis zu 37 Prozent: Viele Tiefkühl-Produkte und Wurstwaren ab sofort deutlich günstiger

Über 40 Produkte ab heute reduziert

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Schon zum vierten Mal allein im Oktober gibt der Lebensmittel-Discounter seine Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Ab sofort werden unter anderem Tiefkühl-Kartoffelprodukte und -Obst sowie zahlreiche Wurstwaren deutlich günstiger. Insgesamt fällt der Preis bei über 40 Produkten teilweise deutlich: 37 Prozent sparen NORMA-Kundinnen und -Kunden beispielsweise bei den Himbeeren von RIVER VALLEY - statt 3,99 Euro kostet die 500-Gramm-Packung ab sofort nur noch 2,49 Euro. Die neue Preis-Offensive kommt nach den deutlichen Preissenkungen bei Frischfleisch, Konfitüre, Ketchup, Brot, Käse, Mehl und Tomatenmark im laufenden Monat und sorgt so für noch mehr Freude in der Filiale. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): RIVER VALLEY Himbeeren, 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 2,49 EUR RIVER VALLEY Früchte sortiert, 500 g / 750 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,69 EUR BIO SONNE Bio-Früchte sortiert, 250 g / 300 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,49 EUR POTATO MASTER Kartoffel-Spezialitäten, 750 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR POTATO MASTER Wellenpommes, 1.000 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR POTATO MASTER Pommes Frites, 1.000 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR LECKERROM Schmelzkäse, 200 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR GUT BARTENHOF Edelsalami, 150 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,69 EUR GUT BARTENHOF Frischwurst-Aufschnitt, 200 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,35 EUR GUT BARTENHOF Edelsalami, 650 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,85 EUR GUT BARTENHOF Bacon, 100 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,35 EUR GUT BARTENHOF Schrägschnitt-Sortiment, 350 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,85 EUR GUT BARTENHOF Schinken-Fleischwurst, 650 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,59 EUR GUT BARTENHOF Leberwurst, 250 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,69 EUR GUT BARTENHOF Feine Rostbratwurst, 540 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR GUT BARTENHOF Salami ummantelt, 100 g Bislang: 1,75 EUR Jetzt: 1,59 EUR GUT LANGENHOF Geflügelsalami, 200 g Bislang: 1,89 EUR Jetzt: 1,85 EUR GUT LANGENHOF Geflügel-Frischwurst, 200 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR GUT LANGENHOF Hähnchenbrust-Spezialitäten, 100 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR GUT LANGENHOF Geflügelwiener, 400 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,95 EUR GUT LANGENHOF Geflügel-Fleischwurst, 500 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EUR GUT LANGENHOF Hauchfein-Sortiment, 200 g Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 3,19 EUR VILLA GUSTO Prosciutto Cotto, 200 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,49 EUR KLEINEMAS Bacon in Streifen, 250 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,95 EUR STEINEMANN Bierschinken / Jagdwurst, 350 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,85 EUR ALBUS Rote Wurst, 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR KUPFER Schinkenbockwurst, 400 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR KUPFER Bayerischer Leberkäse fein/grob, 400 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,65 EUR KUPFER Fränkische Rostbratwurst, 350 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,69 EUR WILLMS Schinken- / Käsebockwust, 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR PONNATH Bayerischer Leberkäse fein, 2x200 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,65 EUR PONNATH Bayerischer Leberkäse fein / grob, 400 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,65 EUR PONNATH Debrecziner / Käsekrainer, 400 g Bislang: 4,49 EUR Jetzt: 4,29 EUR PONNATH Münchner Weißwurst, 354 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR METZGEREI REIß Bayerischer Leberkäse fein / grob, 400 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,65 EUR METZGEREI REIß Debrecziner, 400 g Bislang: 4,49 EUR Jetzt: 4,29 EUR METZGEREI REIß Weißwurst, 300 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR GUGEL Käsekrainer, 350 g Bislang: 3,95 EUR Jetzt: 3,75 EUR STOCKMEYER Teewurst fein / grob, 125 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,39 EUR STOCKMEYER Leberwurst / Teewurst, 125 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,25 EUR ZIMMERMANN Münchner Weißwurst, 300 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR DEIN METZGERMEISTER Delikatess-Aufschnitt, 100 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,35 EUR MOENON Erythrit / Xylit, 500 g Bislang: 4,29 EUR Jetzt: 3,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell