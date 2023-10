NORMA

Vierte große Preissenkung im Oktober 2023 - nach Frischfleisch und Konfitüre folgen weitere Käsesorten und leckere Tiefkühlspezialitäten/Ab morgen Donnerstag, 26.10.2023 wieder viele Artikel reduziert

So können sich NORMA Kundinnen und Kunden noch mehr auf das nahende Wochenende freuen! Denn: NORMA senkt ab Donnerstag, den 26.10.2023 die Verkaufspreise bei weiteren Käsesorten und Tiefkühlspezialitäten.

Nach den deutlichen Preissenkungen bei Frischfleisch, Konfitüre, Ketchup, Brot, Käse, Mehl und Tomatenmark im laufenden Monat Oktober, können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher über neue spürbar reduzierte Verkaufspreise bei Tiefkühl-Kartoffelprodukten und Tiefkühl-Obst freuen.

