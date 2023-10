NORMA

Bio-Hafer-Drink von NORMA überzeugt im großen ÖKOTEST und schneidet "sehr gut" ab

BIO SONNE-Produkt garantiert guten Geschmack und gesunde Inhaltsstoffe für wenig Geld

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Alternative Ernährungsformen sind voll im Trend - auch beim Lebensmittel-Händler NORMA! Darunter versteht man unter anderem Lebensmittel, die nicht etwa auf tierische Inhaltsstoffe zurückgreifen und sich damit auch für vegetarische oder sogar vegane Kost eignen. Im Sortiment des Nürnberger Discounters wächst die Auswahl seit Jahren und das bei höchsten Qualitätsansprüchen, wie nun auch die Expertinnen und Experten von ÖKOTEST bestätigen. In der aktuellen Ausgabe des renommierten Testmagazins bekommt der Bio-Drink Hafer von BIO SONNE das Prädikat "sehr gut" verliehen und zählt somit zu den besten Alternativen im großen Hafermilch-Check von 36 unterschiedlichen Herstellern.

Top-Bewertung in allen Kategorien

Die Hafermilch der Bio-Eigenmarke von NORMA kann in allen Test-Kategorien überzeugen: Das Produkt punktet mit Hafer aus Europa, einer sehr guten Sensorik sowie einem "süßen" Geschmack. Hinzu kommt, dass der Liter gerade einmal 0,95 Euro kostet. Das bedeutet, dass kein anderes getestetes Produkt günstiger war. Auch in den Kategorien "Pestizidbelastung" und "Weitere bedenkliche und/oder umstrittene Inhaltsstoffe" gibt es bei BIO SONNE nichts zu beanstanden - Bestnote! Alles in allem beweist NORMA mit dem Hafer-Drink also nicht nur guten Geschmack und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern unterstreicht auch das ökologische Bewusstsein des Discounters. Verbraucherinnen und Verbraucher, die alternative Ernährungsformen suchen, kommen beim Lebensmittel-Händler also garantiert auf ihre Kosten.

Die Auszeichnung von ÖKOTEST ist nicht die erste in diesem Jahr: Auch bei zahlreichen weiteren Produkten landet NORMA in Stichproben von ÖKOTEST sowie STIFTUNG WARENTEST regelmäßig auf den Spitzenplätzen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell