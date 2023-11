Straubinger Tagblatt

Ruanda-Plan von Anfang an zum Scheitern verurteilt

Straubing (ots)

Denn das Urteil hat einmal mehr bewiesen, dass das Vorhaben des Innenministeriums schlampig geplant und völlig überstürzt war. Die Briten müssen sich fragen, wieso Millionen von Pfund an Steuergeldern für ein Projekt ausgegeben wurden, dass von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Sunak versprach bei seinem Amtsantritt Integrität und Verlässlichkeit. Er wollte anders sein als seine Vorgänger, die den Menschen im Land das Blaue vom Himmel herunter versprachen. Indem Sunak an den Ruanda-Plänen festhielt, setzte er deren populistische Politik fort. Das ist Wasser auf den Mühlen seiner politischen Gegner.

