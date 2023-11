Straubinger Tagblatt

Die bayerische FDP braucht weniger Streit und mehr Profil

Straubing (ots)

Es ist klar, dass sich etwas in der Bayern-FDP ändern muss. Aber dass ein Teil der Delegierten am Samstag mit Veteran Albert Duin einen Kandidaten von vorgestern in die Abstimmung gegen Parteichef Martin Hagen schickte, ist das falsche Zeichen und glücklicherweise gescheitert. Duin hätte keinen Aufbruch für die kommenden fünf Jahre in der außerparlamentarischen Opposition verkörpert. Außerdem hätte sein Erfolg den Landesverband noch mehr gespalten. Gleichwohl ist Duins Offensive ein Zeichen: Nämlich dass sich die Partei zurückbesinnen muss auf ihre wirtschaftspolitische Kompetenz. In Zeiten von Energieunsicherheit und Inflation brauchen die Wähler eine glaubwürdige liberale Option.

