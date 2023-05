MagentaSport

MagentaSport zeigt künftig auch die Basketball-EM der Frauen bis 2025

Ab 15. Juni mit allen deutschen Spielen und Finalrunde live und kostenlos

Erfolgreiche Saison mit über 14 Mio. Zuschauern

MagentaSport zeigt die FIBA Women's EuroBasket 2023 und 2025 live und kostenlos. Das hat die Telekom mit dem Basketball Weltverband FIBA vereinbart. MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, eine Top-Partie pro Spieltag sowie das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Die FIBA Women's Eurobasket 2023 startet am 15. Juni und endet am 25. Juni. Deutschlands Frauen, die sich erstmals seit 12 Jahren wieder für die EuroBasket qualifiziert haben, spielen in der Gruppenphase in Ljubljana (Slowenien), wo auch die Finalrunde stattfindet. Damit wird das Basketball-Angebot bei MagentaSport und MagentaTV um ein internationales Top-Recht erweitert. In der noch laufenden Basketball-Saison verzeichnet die Telekom-Plattformen ohnehin Zuschauer-Rekordwerte: jetzt schon über 14 Millionen Zuschauer verfolgten die Wettbewerbe. Besonders in der Turkish Airlines-EuroLeague-Saison gab es neue Top-Zahlen: Knapp 34 Prozent Zuwachs in der Gesamtreichweite. Das sind die höchsten TV-Reichweiten seit Beginn der Basketball-Übertragungen bei MagentaSport. In der kommenden EuroLeague Saison werden zusätzlich donnerstags regelmäßig Konferenzen angeboten. Ex-Nationalspieler Per Günther ergänzt als Experte die Berichterstattung in der EuroLeague, bei allen Länderspielen und der Basketball-WM ab August. Alle 92 Spiele der Weltmeisterschaft laufen bei MagentaTV und MagentaSport.

"Internationales Spitzen-Basketball wird für die deutschen Fans und unsere Kunden immer attraktiver. Das sehen wir an der bemerkenswerten Entwicklung der Zuschauerzahlen, besonders in der Turkish Airlines EuroLeague. Unsere Strategie, bewusst auf die europäischen Top-Ligen mit starken deutschen Klubs zu setzen, geht auf. Die Weltmeisterschaft mit einer ambitionierten deutschen Mannschaft wird ab 25. August ein absolutes Basketball-Highlight und ein weiterer Zuschauermagnet. Die EuroBasket der Frauen rundet unser internationales Basketball-Angebot perfekt ab", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Elf Live-Partien darunter alle deutschen Spiele bei der EuroBasket

Das deutsche Frauen-Team startet am 15.Juni 2023 gegen Frankreich, am 16. Juni steht die Partie gegen Slowenien an. Zum Gruppen-Abschluss trifft die DBB-Auswahl am 18.Juni auf Großbritannien. Sollte die deutschen Frauen Platz 2 oder 3 belegen, stehen sie in der Qualifikationsrunde für die Viertelfinals ab 19. Juni. Die EuroBasket findet alle 2 Jahre statt, Serbiens Frauen sind Titelverteidigerinnen.

Top-Werte in Turkish Airlines EuroLeague und 7Days EuroCup

Die Turkish Airlines-EuroLeague gilt als der hochklassigste Klubwettbewerb im europäischen Basketball, in dem die jeweils besten Teams der einzelnen Nationen vertreten sind. Insbesondere das Interesse an den deutschen Klubs ALBA Berlin und FC Bayern München in der europäischen Königsklasse hat im direkten Vergleich zur BBL stark zugelegt: im Schnitt sahen bis zu 34 Prozent mehr Zuschauer die Spiele mit deutscher Beteiligung in der EuroLeague. Im 7Days EuroCup lag der Zuwachs bei rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr - MagentaSport zeigte alle Partien der deutschen Teilnehmer Ulm und Hamburg.

Für die Organisation der Turkish Airlines EuroLeague ist die Entwicklung auf dem Schlüsselmarkt Deutschland mehr als erfreulich: "Wir sind uns bewusst, dass das Interesse an der EuroLeague und dem EuroCup in Deutschland stetig wächst, was sicherlich auch an der großartigen Partnerschaft liegt, die wir im letzten Sommer mit der Deutschen Telekom und MagentaSport erneuert haben", so Alex Ferrer Kristjansson, Senior Director Marketing und Kommunikation bei Euroleague Basketball. "Unser Ziel ist es immer, unseren Fans das Beste zu bieten. Da Deutschland ein Schlüsselmarkt für uns ist, glauben wir fest daran, dass unsere Zusammenarbeit sowie die Ernennung von Berlin als Austragungsort des Final Four im Jahr 2024 gute Beispiele dafür sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unserem Ziel Tag für Tag näherkommen."

EuroLeague künftig auch mit regelmäßiger Konferenz und Experte Per Günther

In der Turkish Airlines EuroLeague Saison 2023/2024 sind 306 Spiele der Hauptrunde, alle Spiele der Playoffs und das FinalFour live bei MagentaSport zu sehen. Das heißt, dass auch alle Partien des FC Bayern Basketball und von ALBA Berlin exklusiv und live übertragen werden. Ein Spiel pro Spieltag wird zudem live und kostenlos für alle über MagentaTV und MagentaSport gezeigt. Auch regelmäßige Euroleague- Konferenzen sind im Angebot.

BBL-Legende und Ex-Nationalspieler Per Günther, der auch für alle Länderspiele und die Basketball WM verpflichtet wurde, begleitet die EuroLeague künftig als Experte. Günther hatte schon bei der EuroBasket 2022 mit pointierten Aussagen und starken Analysen bei MagentaSport überzeugt.

Basketball-WM mit Länderspielen vorab bei MagentaSport

Das Top-Event ist vom 25. August bis 10. September 2023 die 19. FIBA Basketball-Weltmeisterschaft (FIBA World Cup 2023) in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. MagentaSport zeigt alle 92 Spiele live bei MagentaTV und MagentaSport. Alle Spiele des DBB-Teams werden kostenlos für alle angeboten. 32 Nationen sind qualifiziert, Deutschland trifft in der Gruppenphase in Japan auf Gastgeber Japan, den Weltranglisten-Dritten Australien und die starken Finnen.

Die deutsche WM-Testphase startet am 05. August in Bonn mit dem Länderspiel gegen Schweden, am 9. August trifft der EM-Dritte in Berlin auf die Kanadier. Der Supercup als weiteres Vorbereitungsturnier findet am 12. und 13. August in Hamburg statt. Teilnehmer sind neben Deutschland China, Kanada und Neuseeland. Diese Länderspiele werden live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt.

MagentaSport bündelt weiter das beste Basketball-Live-Angebot

Live bei MagentaSport zu sehen sind zudem bis zum 22. Juni die Playoffs um den Titel in der easyCredit Basketball-Bundesliga. Die Telekom hält die Medienrechte an EuroLeague und EuroCup. Damit ist Europas bester Basketball und die wichtigsten Ligen Europas, alle Spiele der WM 2023, die EuroBasket 2025 und alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die EuroBasket der Frauen 2023 und 2025 langfristig live bei MagentaSport zu sehen.

