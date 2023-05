MagentaSport

Eishockey-WM live bei MagentaSport: am Donnerstag alle Viertelfinals mit über 8 Live-Stunden und Top-Service ab 14.30 Uhr: Deutschland gegen Schweiz als Einzelspiel und erstmals in der Konferenz

Der Donnerstag wird ein Eishockey-Feiertag! Der Weltverband IIHF hat nach Abschluss aller Gruppenspiele die Zeiten und Orte der Viertelfinals festgelegt. Deutschland spielt somit am Donnerstag ab 15.20 Uhr gegen die Schweiz in Riga. Der Sendungsstart bei MagentaSport erfolgt bereits ab 14.30 Uhr mit Vorberichten und Informationen. Das Deutsch-Schweizer Duell wird als Einzelspiel und erstmals in der Konferenz mit dem Parallelspiel USA gegen Tschechien gezeigt. MagentaSport sendet an diesem Donnerstag über 8 Stunden live, denn auch die beiden weiteren Viertelfinals am Abend werden live als Einzelspiel und in der Konferenz übertragen: Kanada gegen Finnland sowie Schweden gegen Lettland. Der sechsfache WM-Teilnehmer Kai Hospelt analysiert mit Alexander Kunz die Spiele, Sascha Bandermann wird als Reporter beim deutschen Spiel in Riga sein. Patrick Ehelechner und Mirko Heintz kommentieren die Viertelfinals. Eishockey-Fans verpassen in der wichtigsten WM-Phase bei MagentaSport nichts: die beiden Halbfinals am Samstag und der Finaltag am Sonntag werden live gezeigt.

Donnerstag, schon ab 14.30 Uhr Start der Vorberichte: Deutschland gegen Schweiz - die besten deutschen Aussagen bei MagentaSport dazu hier:

"Mit einem Lächeln im Gesicht"

Harald Kreis und die Frage, ob der Bundestrainer sein Team motivieren muss: "Ein paar Kleinigkeiten, aber da muss man nicht viel machen. Da geht es darum, Spaß zu haben am Hockey und ja, zu kämpfen, mit einem Lächeln im Gesicht sozusagen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c0dLZ2JucDlNcndQb0FqaWtrb1prVDVUWmNRSllCUlNMSnZXMS9RZmlYUT0=

"Was gibt´s Geileres"

Marcel Noebels verwandelte vor 2 Jahren den entscheidenden Penalty zum Sieg über die Schweizer: "Da kommen viele Emotionen hoch, eines meiner Highlights in meiner Karriere bis jetzt. Auf der anderen Seite - ich lebe ungern in der Vergangenheit."

Noebels lebt also im Hier und jetzt, so denkt er über das Duelle gegen die Schweiz: "Was gibt´s Geileres als gegen die Schweiz zu spielen. Ich habe auf jeden Fall megabock, ich könnte schon jetzt spielen...Freuen werden sich die Schweizer auch nicht, dass sie gegen uns spielen müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir einen gesunden Respekt."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b2tybWdja0J6aXpEQlVWcHhZck9TTG5YNEwrWlNPNHpBTW93N3ZnaFVkcz0=

"Wir sind unangenehm"

Maxi Kastners Ausblick auf die Schweiz: "Das nächste Derby für uns. Ich glaube, dass wir richtig unangenehm für die Schweizer werden können. Ich glaube, dass die auch wissen, dass wir unangenehm sein können."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SFljU3dnVk9DaHhFTlB0UlBWVTljV28zd0F6Ti9PNU1jSzhnSjJBUTlKTT0=

"Endlich ein Sieg gegen eine Top-Mannschaft"

Leon Gawanke über das Duell gegen die Schweiz: "Es ist egal, wer da steht oder nicht. Wir werden kämpfen, wir werden alles geben. Wir haben im Turnier gezeigt, dass wir gegen Top-Mannschaften gut aussehen. Und hoffentlich schaffen wir es dann jetzt auch mal einen Sieg gegen eine Top-Mannschaft."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TjNqQ2tHSktHeEJnQ24zNFhQZnNuekNUcUkvSG9xSlFyUjJ2SWtXTUYzdz0=

Die Eishockey-WM live bei MagentaSport

Viertelfinale - Donnerstag, 25. Mai

Ab 14.30 Uhr Start der Vorberichte für die Partien Deutschland - Schweiz und USA - Tschechien

Ab 15.10 Uhr Start der Konferenz und Einzelspiele

Ab 18.30 Uhr Start der Vorberichte für die Partien Kanada - Finnland und Schweden - Lettland

Ab 19.10 Uhr Start der Konferenz und Einzelspiele Viertelfinale

Samstag, 27. Mai:

Halbfinalspiele

28. Mai:

Spiel um Platz drei und Finale

