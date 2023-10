Straubinger Tagblatt

Schuld an der Nahost-Eskalation ist die Hamas

Straubing (ots)

Es ist nicht das erste Mal, dass Zivilisten unter dem Beschuss der eigenen Leute sterben. (...) Umso wichtiger ist, dass jene Politiker, die wirklich an Frieden in der Region interessiert sind, einen kühlen Kopf bewahren und ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzen. Dazu gehört auch der Appell an Israel, die Zivilbevölkerung zu schützen und humanitäre Hilfe zuzulassen. Der jedoch nichts daran ändert: Schuld an der Eskalation ist die Hamas. Die Toten am Al-Ahli-Krankenhaus sind ihre Opfer.

