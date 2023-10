Straubinger Tagblatt

Permanente Multikrise führt zu mehr Fehlzeiten

Straubing (ots)

Dennoch ist es alarmierend, dass die Zahl der Fehltage am Arbeitsplatz aufgrund von psychischen Leiden immer weiter steigt, und auch die Dauer der Erkrankungen zunimmt. Die Gründe sind vielfältig, und sie haben mit der Multikrise zu tun, die permanent auf die Menschen einstürzt. Corona hat den Beschäftigten zugesetzt, ebenso der Krieg in der Ukraine. Hinzu kommen die apokalyptischen Bilder von Naturkatastrophen wie Waldbränden. Und dann sind da noch die Veränderungen in der Arbeitswelt und die ständige Erreichbarkeit. (...) Außerdem müssen Unternehmen in eigenem Interesse stärker auf Prävention setzen. Und ihre Mitarbeiter auch mal in Ruhe lassen. Nur selten ist etwas so wichtig, dass es nach Feierabend oder im Urlaub geklärt werden muss.

