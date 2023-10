Straubinger Tagblatt

Pressestimme zum Seidenstraßen-Gipfel

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots)

Putin legt großen Wert auf die Feststellung, dass der Gastgeber ihn auf Augenhöhe empfängt. Tatsächlich überragt der Chinese ihn nicht nur bei der Körpergröße. Der Russe ist allenfalls Juniorpartner. Ohne Xis Gunst, Geld und Halbleiter wäre der Kriegsherr am Ende. Schwere Waffen bekommt Putin nicht, muss Peking aber kräftige Rabatte auf sein Erdgas gewähren. Für China ein gutes Geschäft. Und ein wichtiges. Denn wirtschaftlich ist der Drache angeschlagen. Der lange boomende Immobiliensektor schwächelt gefährlich, mit der Seidenstraße scheint Xi sich zu überheben. Vieles von dem, was die Gäste in Peking zu sehen bekommen, ist bloß glänzende Fassade.

