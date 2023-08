Straubinger Tagblatt

Taliban mit Pragmatismus statt überheblicher Werteorientierung begegnen

In nicht einmal zwei Jahren haben die Islamisten in Kabul das Land wieder in die Steinzeit katapultiert. (...) So schrecklich diese Entwicklung ist, so vorhersehbar war sie auch. (...) Die Herrschaft der Taliban wird aber so schnell nicht enden. (...) Im Interesse der Frauen und Mädchen sollte der Westen zumindest den gemäßigten Vertretern des Regimes einen kleinen Schritt entgegenkommen. Manchen gehen die radikalen Erlasse des obersten Führers gegen Frauen durchaus zu weit. Mit dieser Taliban-Fraktion sollte man Verhandlungen aufrecht erhalten - und darüber nachdenken, einen kleinen Teil afghanischer Geldreserven und Entwicklungshilfe wieder freizugeben. Denn den unterdrückten Frauen und hungernden Kindern hilft es nicht, wenn westliche Regierungen vor überheblicher Werteorientierung gar nichts unternehmen, um deren Situation auch nur im Ansatz zu verbessern.

