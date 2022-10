SWR - Südwestrundfunk

Cathy Hummels spricht bei SWR3 über das Alleinsein

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Heinz Strunk und Cathy Hummels versuchen im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" Freunde zu werden / ab 5. Oktober 2022 auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Bekannt wurde Cathy Hummels vor vielen Jahren als Spielerfrau an der Seite des Fußballers Mats Hummels. Auch als Influencerin und Moderatorin ist sie mittlerweile einem breiten Publikum bekannt. Heinz Strunk ist ebenfalls seit vielen Jahre im Showbusiness unterwegs: als Musiker, Schriftsteller, Satiriker und Schauspieler. Im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" lernen sich die beiden vier Wochen lang jeden Mittwoch besser kennen, um am Ende entscheiden zu können, ob eine Freundschaft aus dem Experiment resultiert. Eine neue Folge "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" gibt es ab 5. Oktober 2022 jeden Mittwoch in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Keine Einsamkeit bei Cathy Hummels

Insbesondere nach der Trennung von Fußballer Mats Hummels, der auch der Vater ihres Sohnes Ludwig ist, gab es viele Spekulationen über das emotionale Wohlbefinden von Cathy Hummels. Eine Annahme räumt Cathy Hummels im Gespräch mit Heinz Strunk aus der Welt: "Ich bin nicht einsam. Ich bin super gerne einfach mal alleine mit mir, weil dann kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist so ein Missverständnis." Ein stabiles Umfeld weiß die Moderatorin zu schätzen - und dennoch konzentriert sie sich auch auf sich selbst: "Es ist schön eine Familie zu haben und auch Freunde zu haben und alles drum und dran, aber wichtig ist echt, dass man mit sich selbst gut klarkommt."

Heinz Strunk: Humor als Notwehr

Einen tiefen emotionalen Einblick gewährt auch Heinz Strunk den Hörer:innen. Humor hat bei ihm einen besonderen Stellenwert: "Tatsächlich ist Humor bei mir auch so ein bisschen eine Notwehr immer gewesen, um meine eigenen seelischen, schrecklichen Befindlichkeiten zu relativeren. [...] Wenn ich das eins zu eins immer so ernstgenommen hätte, wie es war, dann wäre es schlecht um mich bestellt gewesen." Humor hatte Strunk auch bei der Wahl seines Künstlernamens bewiesen - darauf hätte er im Nachhinein jedoch gern verzichtet: "Ich würde gerne so heißen, wie ich eigentlich heiße. Mein bürgerlicher Name ist nämlich Mathias Halfpape [...] und ich hab' mich damals für mein erstes Witzeprojekt, hab' ich mir diesen schrecklichen Metzgernamen Heinz Strunk selber gegeben, weil ich dachte, das sei vielleicht eine ganz lustige Idee."

Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit wechselnden Persönlichkeiten

Im neuen SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" treffen jeden Mittwoch vier Wochen lang zwei prominente Persönlichkeiten aufeinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen - mit dem Versuch, Freund:innen zu werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den vier gemeinsamen Podcasts miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge. Musiker und Dichter Max Richard Lessmann schreibt und liest für jedes Promi-Duo poetische Vorstellungstexte, sodass die Hörer:innen mitraten können, wer das nächste Podcast-Paar sein wird. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt. "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "SWR3".

Weitere Informationen unter:

http://swr.li/cathy-hummels-spricht-bei-swr3-ueber-das-alleinsein

Fotos über ARD-Foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de

SWR.de/kommunikation

twitter.com/SWRpresse

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell