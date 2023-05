Straubinger Tagblatt

Weg zum Frieden in Ukraine führt nach Süden

Straubing (ots)

Es ist noch nicht klar, ob es jemals einen Regierungschef gab, der inmitten eines Krieges in seinem Land so viel im Ausland unterwegs war wie Selenskyj. Der Ukrainer hat mit seiner Reisediplomatie Erfolg. Nachdem zunächst nur Helme und Verbandmaterial geliefert wurden, gehen inzwischen regelmäßig schwere Waffen in die Ukraine. (...) Es geht aber nicht nur um Waffen. Inzwischen gibt es Anzeichen für echte Friedensverhandlungen. Der G7-Gipfel ist dabei nach Angaben aus Diplomatenkreisen ein gutes Stück weitergekommen, hier kommt Afrika ins Spiel. Nachdem sich die Blicke zunächst hoffnungsvoll auf China und die Türkei richteten, könnte nun die Afrikanische Union (AU) den entscheidenden Impuls für Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen späteren Frieden in der Ukraine geben. Mehrere Staatschefs werden nach Kiew und Moskau reisen, um Möglichkeiten für einen Friedensplan auszuhandeln. Dem G7-Kreis und der Europäischen Union ist mittlerweile klar, dass der Krieg von Europa allein nicht beendet werden kann.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell