Rolf Benders wird neuer Kommunikationschef der Helaba

Frankfurt am Main (ots)

Rolf Benders leitet ab dem 1. Dezember 2022 die Abteilung Kommunikation und Marketing der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Der 52-jährige Kommunikationsexperte und langjährige Wirtschaftsjournalist verantwortet die interne und externe Kommunikation, das Marketing sowie die Markenführung der Helaba.

"Ich freue mich, dass wir mit Rolf Benders einen ausgewiesenen Kommunikationsprofi gewonnen haben, der Erfahrung aus leitenden Positionen bei renommierten Wirtschaftsmedien, global operierenden Beratungsfirmen und in der Finanzbranche mitbringt", erklärt Thomas Groß, CEO der Helaba.

Benders hat als Journalist unter anderem für das Handelsblatt die Bankenberichterstattung in Frankfurt koordiniert und als US-Korrespondent von der Wall Street berichtet, bevor er in die Kommunikationsabteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) wechselte. Für die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer verantwortete er die Europa-Kommunikation. Zuletzt war er für die global agierende strategische Kommunikationsberatung Teneo in Frankfurt tätig.

In seiner neuen Rolle als Abteilungsleiter folgt Benders auf Mike Peter Schweitzer, der sich kürzlich einer neuen beruflichen Herausforderung gestellt hat.

Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell