Grenzkontrollen - Abschaffung am Sankt-Nimmerleinstag

Es wird immer klarer: Wenn es nach den Innenministern der Schengen-Vertragsstaaten geht, werden die Personenkontrollen erst am Sankt-Nimmerleinstag wieder abgeschafft. Sie werden immer einen Grund finden, warum auch innerhalb der EU Kontrolle dem Vertrauen vorgezogen werden muss. (...) Dabei sind zumindest die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze schon immer ein Witz gewesen, weil diese überwiegend nur an den drei Autobahngrenzübergängen zu Bayern stattfinden. Jeder Kriminelle oder Schlepper, der ein bisschen Grips im Hirn hat, weiß längst, an welchen Nebenwegen ein ungehinderter Grenzübertritt möglich ist.

