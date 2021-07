Straubinger Tagblatt

Corona-Impfungen - Zu den Menschen gehen

Es kann doch nicht so schwer sein, sich einen Termin beim Hausarzt oder im Impfzentrum zu holen, denken wahrscheinlich viele, wenn sie die Klagen von Medizinern und Politikern über die geringe Impfbereitschaft gerade in sozial schwächeren Milieus hören. Doch, für manche ist es schwer. Weil es zum Beispiel Sprachbarrieren gibt. Weil viele gar keinen Hausarzt haben. Oder weil sie sich mit Dingen, die für die allermeisten selbstverständlich sind, grundsätzliche schwertun. Es ist deshalb dringend geboten, nun intensiver darüber nachzudenken, wie diese Menschen dennoch an Impfstoff kommen.

