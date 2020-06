Straubinger Tagblatt

Die Polizei verdient unsere Solidarität

Straubing (ots)

So daneben die Kolumne auch war, so unbegreiflich die "Bullen sind doof"-Attitüde selbst aufgeklärter Zeitgenossen ist, den Grund für die Krawalle in Stuttgart findet man dort nicht. Dass junge Männer im Gewaltrausch zu Hunderten auf Polizisten losgehen, hat damit nur wenig zu tun. Mit mangelndem Respekt vor staatlicher Ordnung schon viel eher. Mitunter auch mit eigener Perspektivlosigkeit. Ganz sicher mit viel Alkohol und weiteren Drogen. Zu denken gibt auch, dass insbesondere zahlreiche Jugendliche mit Migrationshintergrund randalierten. Integration muss hier auch mit dem Aufzeigen klarer Regeln einhergehen. Die Polizei hierbei zu unterstützen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wer für uns Prügel einsteckt, hat - neben entsprechender Personalausstattung und finanzieller Anerkennung - unser aller Solidarität verdient.

