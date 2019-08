Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Diskussion um Hans-Georg Maaßen - AKK tappt in die Sarrazin-Falle

Straubing (ots)

In jedem Fall hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihrer Partei, die im Osten der Republik in drei Bundesländern in einem extrem harten Wahlkampf steckt, einen Bärendienst erwiesen. Etliche Wähler sind zur AfD abgewandert, viele tragen sich mit dem Gedanken, den Christdemokraten den Rücken zu kehren. Es sind Figuren wie Maaßen, die einen Beitrag leisten können, sie davon abzuhalten. Er steht ohne Frage ein gutes Stück weit rechts der Mitte. Man kann seine mitunter steilen Thesen und grenzwertigen Überspitzungen mit gutem Grund ablehnen. Sie bilden jedoch - wie einst die Positionen eines Alfred Dregger - die politische Bandbreite ab, die eine Volkspartei ausmacht. Das hat die CDU-Chefin offenbar nicht begriffen. Sie ist unbedarft in die Sarrazin-Falle gestolpert und hat damit bewiesen, dass ihr die Schuhe Angela Merkels zu groß sind.

