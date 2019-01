Straubinger Tagblatt: Verlässliche Mindeststandards im ganzen Land

Straubing (ots) - Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Lebensbedingungen in Metropolen, Kleinstädten und Dörfern kann der Staat nicht abschaffen und soll es auch nicht. Was er aber schaffen muss, sind verlässliche Mindeststandards im ganzen Land: bei der Infrastruktur, im Verkehr, in der Bildung, bei der medizinischen Versorgung und auch in der Digitalisierung. Und dabei hat sich die Politik in den vergangenen Jahrzehnten nicht mit Ruhm bekleckert.

