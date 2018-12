Straubinger Tagblatt: Bankenunion und Währungsfonds - Großer Schritt nach vorne

Straubing (ots) - Das Beispiel Italien zeigt, wie schnell der Egoismus einer Regierung das ganze Gebilde in neue Schwierigkeiten stürzen kann. Insofern gehört ein Detail des geplanten Währungsfonds zu den elementaren Vereinbarungen: Eine Regierung, die Hilfe braucht und den Hilfstopf in Anspruch nimmt, muss sich der Überwachung des Fonds unterwerfen. Das darf niemand wollen, weil er sonst als Krisenkandidat bloßgestellt wäre - ein katastrophales Signal an die Finanzmärkte. Der Umbau der Euro-Zone bringt tatsächlich einen großen Schritt nach vorne.

