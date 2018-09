Straubinger Tagblatt: Aufwand im Bildungssystem hat sich gelohnt

Straubing (ots) - Knapp zwei Jahrzehnte später kann festgestellt werden, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Auch wenn die OECD an manchen Stellen Äpfeln mit Birnen vergleicht, weil die Systeme in den entwickelten Industriestaaten zum Teil sehr unterschiedlich sind, belegt der jüngste Bericht, dass Deutschland seine Defizite ausgeglichen und den Rückstand aufgeholt hat. Umgekehrt hat auch die OECD dazugelernt. Die Zeiten, in denen die Organisation einseitig ausschließlich auf die Zahl der Akademiker geschaut und das in dieser Form einzigartige duale Ausbildungssystem nicht als gleichwertig anerkannt hat, sind vorbei.

