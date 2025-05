AMROP

Amrop Rosin kündigt Zusammenschluss in Kanada an

Brüssel (ots/PRNewswire)

Zwei der angesehensten kanadischen Personalberatungsunternehmen, Amrop Rosin und Humanis Calgary (ehemals Pekarsky & Co.), schließen sich zusammen, um eine stärkere, landesweite Präsenz in der Personalberatung zu schaffen. Amrop Rosin verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und ein tief verwurzeltes Erbe und wird durch die Hinzunahme eines erfahrenen und angesehenen westkanadischen Teams erheblich gestärkt. Das Unternehmen wird unter der globalen Marke Amrop operieren.

Amrop Rosin wurde von Jeff Rosin gegründet, einem der führenden kanadischen Personalberatungsexperten, der für seine Expertise bei der Suche nach Führungskräften und Vorständen sowie bei der Nachfolgeplanung für die C-Suite bekannt ist. Das Unternehmen ist für seinen maßgeschneiderten Ansatz bei der Suche nach Führungskräften bekannt. Es verfügt über ein tiefes Verständnis der Führungsdynamik und ist bestrebt, für seine Kunden außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, die auf einem ganzheitlichen und strategischen Ansatz für Talente basieren.

Das 2009 gegründete Unternehmen Pekarsky & Co. ist auf die Suche nach Führungskräften in verschiedenen Branchen und Funktionen spezialisiert, einschließlich der Besetzung von Positionen in den Bereichen Recht, Vorstand und C-Suite. Das Team in Calgary hat sich einen ausgezeichneten Ruf für seinen außergewöhnlichen Service, seine einfallsreiche Herangehensweise an die Personalbeschaffung, seine einzigartige Vordenkerrolle und sein starkes Engagement für die Gemeinschaft und die Philanthropie erworben.

Jeff Rosin, geschäftsführender Gesellschafter von Amrop Rosin, kommentierte: "Unsere kombinierte Expertise und unsere Ressourcen werden es uns ermöglichen, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Indem wir konventionelles Denken in Frage stellen und die Werte eines Unternehmens genau verstehen, helfen wir Unternehmen, komplexe Führungsentscheidungen zu treffen, um die besten Talente für die Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie zu finden. Ich kenne Adam und sein Team schon lange und freue mich, dass wir endlich einen Weg gefunden haben, zusammenzuarbeiten."

Adam Pekarsky, Gründungspartner von Pekarsky & Co., und Jeff arbeiteten zusammen bei Korn Ferry und sind seit fast 20 Jahren enge Freunde und Kollegen. Pekarsky: "Dieser Zusammenschluss ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Werte und Visionen. Wir freuen uns darauf, die Chancen der Zukunft zu ergreifen und gleichzeitig die Traditionen zu bewahren, die uns so hoch angesehen gemacht haben. Wir sind schon sehr lange dabei. Es geht nicht darum, größer zu werden um des Größerwerdens willen - es geht darum, besser zu werden, gemeinsam.

Annika Farin, Global Chair von Amrop, kommentierte: "Dieser Zusammenschluss bedeutet eine wesentliche Stärkung unserer Kompetenzen in Kanada. Amrop Rosin ist die Verkörperung der Amrop Strategie: ein Herausforderer der integrierten Unternehmen, der in den wichtigsten Marktsegmenten am oberen Ende des Hauses stark vertreten ist. Die Verstärkung des Teams in Calgary unterstreicht diesen Ansatz, und wir freuen uns, sie in der Amrop Partnership willkommen zu heißen".

Die Kanzlei wird unter der Marke Amrop Rosin firmieren, mit einem Führungsteam, das wichtige Führungskräfte aus beiden Kanzleien umfasst, darunter die langjährige Managing Partnerin in Calgary, Ranju Shergill, sowie Cameron McDonald und in Toronto Kelly Freeman, Paul Weinberg, Michael Lewis und Lena Kozovski, um einen nahtlosen Übergang für Mitarbeiter, Mandanten und Partner zu gewährleisten.

About Amrop

Amrop ist ein globales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search, Board und Leadership Advisory an. Wir beraten die dynamischsten Unternehmen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von Leaders For What's Next - und das über Ländergrenzen hinweg, auf Märkten in aller Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika mit 70 Büros in 57 Ländern vertreten.

Original-Content von: AMROP, übermittelt durch news aktuell