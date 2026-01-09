PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Erfolgsfaktor Gesundheit: BGHW-Magazin "Hundert Prozent" setzt Fokus auf Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erfolgsfaktor Gesundheit: BGHW-Magazin "Hundert Prozent" setzt Fokus auf Betriebliches Gesundheitsmanagement
  • Bild-Infos
  • Download

Mannheim (ots)

Gesundheit im Betrieb ist mehr als Obstkorb und Aktionstag. Die neue Ausgabe des BGHW-Mitgliedermagazins "Hundert Prozent" zeigt, wie Unternehmen Gesundheit systematisch und nachhaltig fördern können - praxisnah und über Einzelmaßnahmen hinaus.

Anhand von Best-Practice-Beispielen, Interviews und Infografiken macht die BGHW deutlich: Ein wirksames betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist eng mit Arbeitsschutz verknüpft, stärkt Motivation und Sicherheit und ist ein wichtiger Baustein für zukunftsfähige Betriebe.

Im Expertengespräch verraten die Pianistin Enikö Bors und Daniel Jara, Co-Trainer bei Arminia Bielefeld, wie Gesundheit und Spitzenleistung zusammenhängen.

Weitere Themen der Ausgabe:

Struktur statt Zufall: Die BGHW bildet Gesundheitsmanager aus

Pressekontakt:

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)
Unternehmenskommunikation
Siegrid Becker
Tel.: 0621-1835960
E-Mail: s.becker@bghw.de

Original-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik
Weitere Storys: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren