BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Erfolgsfaktor Gesundheit: BGHW-Magazin "Hundert Prozent" setzt Fokus auf Betriebliches Gesundheitsmanagement

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Gesundheit im Betrieb ist mehr als Obstkorb und Aktionstag. Die neue Ausgabe des BGHW-Mitgliedermagazins "Hundert Prozent" zeigt, wie Unternehmen Gesundheit systematisch und nachhaltig fördern können - praxisnah und über Einzelmaßnahmen hinaus.

Anhand von Best-Practice-Beispielen, Interviews und Infografiken macht die BGHW deutlich: Ein wirksames betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist eng mit Arbeitsschutz verknüpft, stärkt Motivation und Sicherheit und ist ein wichtiger Baustein für zukunftsfähige Betriebe.

Im Expertengespräch verraten die Pianistin Enikö Bors und Daniel Jara, Co-Trainer bei Arminia Bielefeld, wie Gesundheit und Spitzenleistung zusammenhängen.

Weitere Themen der Ausgabe:

Struktur statt Zufall: Die BGHW bildet Gesundheitsmanager aus

Original-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell