Die Goldene Hand 2025: BGHW zeichnet Engagement in Prävention und Teilhabe aus

Mannheim (ots)

Mit der Verleihung der "Goldenen Hand 2025" hat die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ein starkes Zeichen gesetzt. Erstmals wurden in diesem Rahmen neben innovativen Präventionsprojekten auch Unternehmen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Wiedereingliederung von Beschäftigten nach Arbeitsunfällen engagieren. Damit verbindet die BGHW ihre beiden zentralen Aufgabenfelder - Prävention und Rehabilitation - in einer gemeinsamen Veranstaltung

Rund 200 Gäste aus Unternehmen, Verbänden und der Selbstverwaltung der BGHW nahmen am Dienstag, 11. November 2025, an der feierlichen Preisverleihung im Congress Center Rosengarten in Mannheim teil. Ein Zusammenschnitt der Veranstaltung kann demnächst in einem Video-Zusammenschnitt online angesehen werden.

Fünf Mitgliedsunternehmen ausgezeichnet

Mit dem Präventionspreis "Die Goldene Hand" 2025 wurden folgende Unternehmen geehrt:

Rewe Region Nord (Lehrte) - für die Entwicklung alternativer Gummispanngurte an Rollcontainern,

(Lehrte) - für die Entwicklung alternativer Gummispanngurte an Rollcontainern, Stadthafen Lünen (Lünen) - für eine neu konstruierte Einstiegsleiter in Schiffsladeräume,

(Lünen) - für eine neu konstruierte Einstiegsleiter in Schiffsladeräume, Thyssenkrupp Materials Processing Europe (Krefeld) - für den Einsatz eines Messerbauroboters an zwei Längsteilanlagen.

Den Teilhabepreis "Die Goldene Hand" 2025 erhielten:

Getränke Essmann (Wattenbek) - für die erfolgreiche Wiedereingliederung eines Mitarbeiters nach einer Beinamputation,

(Wattenbek) - für die erfolgreiche Wiedereingliederung eines Mitarbeiters nach einer Beinamputation, Johannes Koenen Transporte (Rees) - für die Integration eines Mitarbeiters, der nach einer Unterschenkelamputation seinen Beruf als Lkw-Fahrer fortsetzen konnte.

Prävention und Teilhabe aus einer Hand

"Ich freue mich, dass wir erstmals Präventions- und Teilhabepreise zusammen vergeben. Denn es ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir alles, Prävention und Rehabilitation, aus einer Hand leisten - aus einer goldenen Hand", betonte Marita Klinkert, Mitglied der BGHW-Geschäftsführung, bei der Preisverleihung.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der querschnittgelähmten Artistin Silke Pan, die mit ihrer beeindruckenden Darbietung und Lebensgeschichte die Gäste tief bewegte.

Blick nach vorn: Jetzt bewerben für 2027

Unternehmen, die durch innovative Ideen den Arbeitsschutz verbessern oder die Gesundheit ihrer Beschäftigten fördern, können sich jetzt schon für den nächsten Präventionspreis "Die Goldene Hand" 2027 bewerben. Einsendeschluss für Beiträge ist der 31. März 2027.

Weitere Informationen, Fotos und Videos zur Preisverleihung finden Sie im E-Magazin "Hundert Prozent" der BGHW.

Hintergrund

Mit dem Wettbewerb "Die Goldene Hand" zeichnet die BGHW seit vielen Jahren herausragende Beispiele für gelebten Arbeitsschutz aus. In diesem Jahr wurde der Präventionspreis mit dem Teilhabepreis der BGHW zusammengelegt: Der Teilhabepreis würdigt Unternehmen, die sich in besonderer Weise für die Rückkehr verunfallter Beschäftigter an den Arbeitsplatz einsetzen - und damit einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten.

