Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG

EPPARG führt hohe Standards für die Immobilienverrentung ein, um ein nachhaltiges Marktwachstum in Europa zu fördern

Frankfurt (ots)

Die European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) hat heute die Einführung strenger Standards für die Immobilienverrentung von Wohneigentum bekannt gegeben. Diese Form der Kapitalfreisetzung nimmt in zahlreichen Ländern Europas an Bedeutung zu. Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG ist das einzige deutsche Mitglied in der EPPARG.

Die als "EPPARG 10" bekannten Standards für Produkte der Eigenkapitalfreigabe durch den Verkauf von Immobilien wurden von der EPPARG entwickelt. Die EPPARG gilt als führender europäischer Branchenverband. Seine Mitglieder decken 75 Prozent des Marktes für Eigenkapitalfreigabe in Europa ab.

In dem Regelwerk wird betont, dass es sich bei der Immobilienverrentung von Wohnimmobilien um ein lebenslanges Produkt handelt. Kunden erhalten mit dem Verkauf ihrer Immobilie entweder eine Einmalzahlung, eine lebenslange Rente oder eine Kombination aus beidem. Sie bekommen ebenfalls ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht für die Immobilie.

Friedrich Thiele, Geschäftsführer der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, begrüßt die neuen Normen und den gesetzten Rahmen: "Mit unserer transparenten, sicheren und nachhaltigen Beratung hat die Deutsche Leibrenten den Markt für die Immobilienverrentung in Deutschland geprägt. Wir begrüßen diese von der EPPARG aufgestellten Qualitätsrichtlinien, die wir bereits seit vielen Jahren erfüllen. Es ist wichtig, dass sich der breite Markt an diesem verlässlichen Qualitätskompass orientieren kann, um Produkte und Beratung im Sinne des Kunden optimal aufzustellen."

In den Standards wird auch deutlich hervorgehoben, dass die laufende Instandhaltung durch den neuen Eigentümer der Immobilie zu erfolgen hat. Dem Immobilienrentner wird zudem das Recht eingeräumt, alle Umbauten vorzunehmen, die notwendig sind, um weiterhin dort wohnen zu können.

Ein Schwerpunkt der neuen Normen liegt auf dem Verbraucherschutz. Wenn in Ausnahmefällen ein Immobilienrentner in eine andere Immobilie umziehen muss, ist der Immobilien-Eigentümer angehalten, einen Umzug zu vertretbaren Kosten anzubieten. Auch gibt es Schutzmaßnahmen für Immobilienrentner, wenn der neue Eigentümer versuchen sollte, die Immobilie an einen Dritten weiterzuverkaufen.

Darüber hinaus enthalten die Standards Bestimmungen zur Gewährleistung der Transparenz in Bezug auf Produktvariationen und die Grundlage für die Angebotsberechnung sowie - im Falle von Anbietern lebenslanger Renten - auf besondere Risiken im Falle eines frühen Todes. Die Standards sehen unter anderem auch vor, dass alle Informationen an die Kunden von kompetenten, sachkundigen und ordnungsgemäß bevollmächtigten Personen erteilt werden sollten und dass eine Checkliste sowohl vom Kunden als auch vom Anbieter unterschrieben werden muss, bevor ein Vertrag für eine Immobilienverrentung unterzeichnet wird.

Steve Kyle, Generalsekretär der EPPARG: "Die Immobilienverrentung nimmt eine wichtige Rolle im europäischen Markt für Eigenkapitalfreigabe ein. In einigen Ländern wie zum Beispiel Deutschland und Polen ist die Immobilienverrentung sogar die wichtigste Lösung, die angeboten wird. Und der Markt entwickelt sich weiter. So sind in den vergangenen Monaten eine Reihe neuer, verschiedener Modelle in europäischen Ländern eingeführt worden. Ziel von EPPARG ist es, durch das Setzen von Standards zu gewährleisten, dass der Markt für Immobilienverrentung sicher und in einer Weise wachsen kann, die ältere Kunden schützt und ihnen zusätzliche Einkommens-Möglichkeiten bietet."

Der vollständige Text der EPPARG-Standards ist abrufbar unter:

https://epparg.org/standards/our-standards/

Über die EPPARG

Die European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) ist der wichtigste Branchenverband, der die Interessen der Anbieter von Lösungen zur Eigenkapitalfreigabe in Europa vertritt. Die Länder mit EPPARG-Vertretern oder -Mitgliedern machen mehr als 75 % des Marktes für Eigenkapitalfreigabe in Europa aus. Zu den Mitgliedern von EPPARG gehören Spanien, die Niederlande, Portugal, Italien, Deutschland, Polen, Norwegen, Schweden, Irland und das Vereinigte Königreich.

EPPARG ist bestrebt, den Dialog zwischen der Industrie, den EU-Institutionen und den Regierungen über innovative Lösungen für die Altersvorsorge und die Freigabe von Immobilienvermögen zu fördern. Die übergeordneten Ziele von EPPARG sind die folgenden:

Förderung eines angemessenen Verbraucherschutzniveaus und angemessener Standards in ganz Europa, um die Freizügigkeit zu gewährleisten

Förderung der sicheren Entwicklung von Kapitalbeteiligungen als Lösung für die "Rentenlücke"

Zusammenarbeit mit Anlegern, Geldgebern und Aufsichtsbehörden, um die Entwicklung eines günstigen Finanzierungsrahmens für Kapitalbeteiligungen zu fördern

Austausch bewährter Verfahren in ganz Europa zur Förderung von Wachstum und Innovation

Auf ein europaweit anerkanntes Qualitätslabel oder eine Qualitätszertifizierung wie Kitemark hinzuarbeiten.

Weitere Informationen über die EPPARG finden Sie unter: www.epparg.org

Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG - www.deutsche-leibrenten.de

Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG ist als einziger deutscher Anbieter von Immobilien-Renten Mitglied in der European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG). Das Unternehmen bietet Senioren die Möglichkeit, ihre Immobilie an sie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheim ausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - in notarieller Form und im Grundbuch an erster Stelle verankert - ein lebenslanges Wohnrecht nach Nießbrauchgrundsätzen und eine monatliche Rente und/oder eine Einmalzahlung. Das Frankfurter Unternehmen erwirbt Immobilien in ganz Deutschland und wird dabei von seinem Mehrheitsaktionär, der Obotritia Capital KGaA mit Sitz in Potsdam, unterstützt. Aktuell hat die Deutsche Leibrenten mehr als 850 Immobilien in ihrem Eigentum. Das macht sie im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer in Deutschland.

Original-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell