ARD-DeutschlandTrend: Impfpflicht umstritten

Im August 2021 hält gut die Hälfte (51 Prozent; -10 Prozentpunkte im Vgl. zu Juni 2021) der Bundesbürger die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen für angemessen, einem Fünftel (21 Prozent; +8) gehen die Auflagen derzeit hingegen nicht weit genug. Ein Viertel der Wahlberechtigten hält die Maßnahmen unverändert für zu weit gehend (25 Prozent; +1). Das hat eine repräsentative Umfrage unter 1.312 Befragten von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Die Corona-Impfung gewinnt derweil in Deutschland an Zuspruch: 83 Prozent der Bundesbürger (+8 im Vgl. zu Mai 2021) geben aktuell an, sich auf jeden Fall (12 Prozent) gegen Corona impfen zu lassen oder bereits zumindest einmal geimpft zu sein (71 Prozent). Vier Prozent geben an, sich wahrscheinlich impfen zu lassen (-7). Jeder achte Wahlberechtigte (12 Prozent; -1) gibt jedoch an, sich wahrscheinlich nicht impfen zu lassen bzw. schließt eine Impfung für sich aus.

Von denen, die sich wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall impfen lassen wollen, geben 69 Prozent die Sorge vor möglichen unentdeckten gesundheitlichen Folgeschäden als Hauptgrund an. Von den Impfabgeneigten geben 15 Prozent an, dass sie keine Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus haben. 8 Prozent von ihnen sind grundsätzlich gegen Impfungen. Mit 2 Prozent spielen Vorerkrankungen bei der Entscheidung, sich nicht impfen zu wollen, nur eine geringe Rolle.

Um die Impfquote zu erhöhen, wird immer wieder auch über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht diskutiert, die unter den Deutschen umstritten ist: 46 Prozent der Befragten befürworten sie, 50 Prozent lehnen sie ab. Während ältere Wahlberechtigte eine Corona-Impfpflicht mehrheitlich begrüßen (61:35 Prozent), überwiegt bei den unter 40Jährigen die Ablehnung deutlich (38:59 Prozent).

Bei der Frage nach Impf-Anreizen wie beispielsweise der Befreiung von Alltagseinschränkungen für vollständig Geimpfte geben zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten an, dies zu unterstützen. Drei von zehn (29 Prozent) sind dagegen.

Ein mögliches Ende der Kostenübernahme für Corona-Schnelltests unterstützen sechs von zehn Bundesbürgern (61 Prozent). Ein gutes Drittel (35 Prozent) lehnt kostenpflichtige Corona-Tests für künftig Ungeimpfte jedoch ab.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

Fallzahl: 1.312 Befragte;

Erhebungszeitraum: 02.08.2021 bis 04.08.2021

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon*- und Online-Befragung

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Sind Sie grundsätzlich bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen? Würden Sie sagen…?

auf jeden Fall / bin bereits geimpft

wahrscheinlich

wahrscheinlich nicht

auf gar keinen Fall

Nachfrage bei „wahrscheinlich nicht“ oder „auf gar keinen Fall“: Warum wollen Sie sich nicht impfen lassen?

wegen den Impf-Nebenwirkungen wie z.B. Fieber wegen möglicher unbekannter gesundheitlicher Folgeschäden der Impfung weil Sie keine Angst vor einer Corona-Ansteckung haben weil Sie keine Zeit haben oder Ihnen der Aufwand zu groß ist weil Sie grundsätzlich gegen Impfungen sind aufgrund einer Vorerkrankung

Würden Sie eine allgemeine Impfpflicht gegen das Corona-Virus für Personen ab 18 Jahren in Deutschland befürworten oder ablehnen?

Wie sehen Sie das: Sollten Menschen mit einer vollständigen Corona-Impfung in Deutschland von den bestehenden Alltagseinschränkungen befreit werden oder nicht befreit werden?

In Deutschland kann sich bislang jeder in Testzentren kostenlos auf Corona testen lassen. Nun wird über eine Änderung diskutiert. Wer künftig noch nicht geimpft ist und deshalb im Alltag einen Corona-Test benötigt, soll diesen selbst bezahlen müssen. Würde die Einführung kostenpflichtiger Corona-Tests für Ungeimpfte aus Ihrer Sicht in die richtige oder falsche Richtung gehen?

