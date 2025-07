Einblick in die Qualität der Krankenkasse

Pronova BKK

Bei der Wahl einer Krankenkasse schauen Versicherte oft auf Beitragssätze und Zusatzleistungen. Wie gut eine Krankenkasse tatsächlich ist, zeigt sich jedoch an anderen Kennzahlen: In ihrem Transparenzbericht lässt sich die Pronova BKK bei Bewilligungsquoten und Kundenfeedbacks in die Karten schauen.

Zum 4. Mal veröffentlicht die Betriebskrankenkasse nun als freiwillige Selbstverpflichtung einen Transparenzreport. Gesetzlich dazu verpflichtet sind Krankenkassen in Deutschland nicht. Das erschwert die Vergleichbarkeit jenseits von Zusatzbeiträgen und besonderen Leistungen. "Bei der Pronova BKK soll sich Krankenkasse leicht anfühlen. Diesen Satz wollen wir täglich mit Leben füllen und dazu gehört es eben auch, Qualitätszahlen allen Interessierten einfach zugänglich zu machen", sagt Vorstand Lutz Kaiser.

Mit Hilfe der dargelegten Zahlen können Kundinnen und Kunden vergleichen, wie die Krankenkasse mit Anfragen und Anträgen der Versicherten umgehen. Denn: Der Beitragssatz hilft nichts, wenn man im Krankheitsfall die benötigte Unterstützung der Krankenkasse nicht bekommt oder dort niemanden erreicht.

Genehmigungsquoten

Medizinische Reha oder Vorsorgekur: Knapp 90 % der 2024 eingereichten Anträge wurden direkt genehmigt, damit die Versicherten nach Unfall oder Krankheit schnell wieder fit werden oder es bleiben. "Wenn es darauf ankommt, machen wir es unseren Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich: Bei Hilfsmitteln haben wir eine Genehmigungsquote von 97,7 % - nochmal 1 % höher als 2023", erklärt Lutz Kaiser weiter: "Beim Zahnersatz liegen wir mit 95 % auf demselben hohen Niveau wie im Vorjahr. Gerade wenn es im Leben nicht leicht läuft, können sich unsere Versicherten auf unsere schnelle und kompetente Unterstützung verlassen." Das ist auch in der Pflegekasse der Fall: Fast 500 Erstanträge mehr als in 2023 sind 2024 eingegangen. Mit rund 85 % ist die Bewilligungsquote auch hier im Vergleich hoch.

6.690-mal haben sich Versicherte 2024 die Zeit genommen, ihrer Krankenkasse ein Feedback zu geben. Dabei wurde über 1.600-mal ein Lob ausgesprochen. "Wir freuen uns über jedes Feedback - auch wenn über Erfahrungen berichtet wird, die weder unsere Kundinnen und Kunden noch uns zufrieden stellen", stellt Lutz Kaiser fest: "Aber nur wenn wir wissen, wo der Schuh drückt, können wir uns ständig weiterentwickeln und verbessern".

Weiterentwickelt haben sich im letzten Jahr auch die digitalen Services der Pronova BKK. 236.000 Versicherte nutzen bereits die App der Krankenkasse und erledigen viele Anliegen auf diesem bequemen Weg. Rund 122.000-mal besuchten Versicherte auch 2024 die Service-Center, um sich vor Ort persönlich betreuen zu lassen. Mehr als 1,7 Mio. Telefonate beantworteten die rund 1.500 Mitarbeitenden der Pronova BKK.

