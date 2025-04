Saturo Foods GmbH

Saturo setzt neue Maßstäbe im Trinkmahlzeiten-Markt mit höchstem Proteingehalt

Wien (ots)

Saturo präsentiert seine neue High-Protein- und zuckerfreie Trinkmahlzeit. Mit einem Proteingehalt von 36 g pro Flasche enthält sie mehr Eiweiß als jede andere trinkfertige Trinkmahlzeit auf dem Markt.

Saturo Trinkmahlzeit – Zuckerfrei und vegan

Das etablierte Start-up für innovative Trinkmahlzeiten veröffentlicht eine neue 400 ml Trinkmahlzeit , welche zuckerfrei, vegan, glutenfrei und laktosefrei ist. Ein besonderes Highlight ist die Sorte Natural: Sie ist die einzige trinkfertige Mahlzeit am Markt, die weder Süßstoffe noch Zuckerzusätze oder Zuckerersatzstoffe enthält.

Höchster Proteingehalt in einer Ready-to-Drink-Mahlzeit

Die neue Trinkmahlzeit bietet mit 36 g Protein pro Flasche den höchsten Eiweißgehalt im Segment der trinkfertigen Mahlzeiten – ganze 32% mehr als der Marktführer (pro 100 ml). Zudem unterstützt ein hoher Ballaststoffgehalt die Darmgesundheit und 26 Vitamine und Mineralstoffe versorgen den Körper mit den notwendigen Mikronährstoffen.

Nachhaltigkeit trifft auf Funktionalität

Saturo setzt mit der neuen Trinkmahlzeit auch auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Die Flasche besteht zu 51 % aus recyceltem Plastik und alle Drinks werden in Deutschland hergestellt, um kurze Transportwege und höchste Qualitätsstandards sicherzustellen.

Über die Saturo Foods GmbH

Die Saturo Foods GmbH wurde 2017 gegründet und brachte im selben Jahr die erste komplett trinkfertige Mahlzeit in Europa auf den Markt. Inzwischen hat sie sich als renommierter Anbieter von innovativen, veganen Trinkmahlzeiten etabliert. Mit dem neuen Drink in sechs Sorten setzt Saturo einen weiteren Meilenstein und bleibt seiner Mission treu, Ernährung für eine moderne Lebensweise so einfach wie möglich zu gestalten.

