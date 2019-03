Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V.

E-Zigaretten: Aromen wichtig für erwachsene Raucher

98 Prozent der E-Zigarettennutzer in Deutschland sind erwachsene Ex-Raucher. Ein Großteil der volljährigen Nutzer konsumiert Fruchtliquids (81 Prozent). Rund die Hälfte der Umsteiger verwendet Liquids mit Menthol oder Süßaromen (Kuchen, Gebäck etc.). E-Zigaretten-Aromen sind für eine Vielzahl der Umsteiger wichtig beim Tabakstopp. Das sind Ergebnisse einer im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführten Studie mit über 3.000 Teilnehmern.[1]

57 Prozent der befragten Teilnehmer gaben als aktuelles Motiv an, dass "Dampfen gut riecht und schmeckt". Hier ist eine wichtige Entwicklung zu beobachten. Zum Zeitpunkt des Umstiegs auf die E-Zigarette war der Geschmack lediglich für 29 Prozent der Tabakraucher relevant. Bei längerer Nutzung entdeckt also eine wachsende Zahl der Dampfer den besseren Geschmack des E-Zigarettendampfs im Vergleich zu Tabakrauch und wird somit in dem Willen zum Tabakstopp bestärkt. Weiterer wichtiger Grund für den Tabakstopp: Die um 95 Prozent geringere Schädlichkeit der E-Zigarette im Vergleich zu Tabak.[2]

Neue US-Studie zu E-Zigarettenaromen

Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Dartmouth College in Lebanon, New Hampshire, bestätigt die Bedeutung von Aromen für erwachsene Nutzer: Zwei Drittel (66,4 Prozent) der älteren erwachsenen Nutzer von E-Zigaretten in den USA geben an, dass ihnen "die Verfügbarkeit ansprechender Aromen" wichtig sei. 80,9 Prozent der Nutzer dieser Altersgruppe konsumieren neben anderen Aromen auch Fruchtliquids, 70,9 Prozent Süßaromen (Candy/ Sweets).[3] Weitere Studien siehe unten.

Das zentrale Thema in der veröffentlichten Studie sind jedoch nicht die erwachsenen Nutzer und die Bedeutung der Aromenvielfalt für den Tabakstopp, sondern die potentielle Gefährdung von Jugendlichen durch fruchtige und süße E-Zigaretten-Aromen. Die Autoren der Studie sehen einen Anstieg der jugendlichen Nutzung in den USA unter anderem in der Aromenvielfalt begründet.

Stellungnahme des BfTG

"Aromen haben für Umsteiger von Tabakprodukten auf E-Zigaretten eine klar belegte Bedeutung. Einer Vielzahl der erwachsenen Ex-Raucher, die neben Tabakaromen auch Frucht- oder Süßliquids konsumieren, ist der komplette Tabakstopp gerade durch den besseren Geschmack der E-Zigarette gelungen" sagt Dustin Dahlmann, der Vorsitzende des Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG).

Und weiter: "In den USA sollte nicht über eine Einschränkung der Aromenvielfalt nachgedacht werden, sondern über einen wirksamen Jugendschutz. E-Zigaretten gehören nicht in die Hände von Jugendlichen."

Hintergrund: In Deutschland gilt seit 2016 ein neues Jugendschutzgesetz: E-Zigaretten und Liquids dürfen nicht an Personen verkauft werden, die unter 18 Jahren alt sind. Dazu gehört eine eindeutige Abgaberegelung: Kontrolle des Personalausweises in Verkaufsgeschäften und doppelte Kontrolle bei Online-Bestellungen (Altersverifikation bei Bestellung, Alterssichtprüfung bei Lieferung).

