Erfurt (ots) - Die 67. Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen ist gestern Abend in Erfurt mit der Medaillenvergabe zu Ende gegangen. An dem dreitägigen Wettbewerb hatten sich 60 junge Gesellen, darunter eine junge Maurerin aus Hamburg, beteiligt. In den Gewerken Beton- und Stahlbetonbauer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateur, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer und Zimmerer hatten die Teilnehmer anspruchsvolle Aufgaben in ihrem jeweiligen Beruf zu bewältigen. Gefragt waren Nervenstärke, exaktes Arbeiten und Präzision in der Ausführung.

Insgesamt wurden 21 Medaillen vergeben. Sieger im Ranking der Bundesländer sind Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils drei Gold- und einer Silbermedaille. Auf dem dritten Platz landete Brandenburg mit einer Goldmedaille.

Maurer: Gold: Pierre Holze (19) aus Berlin, ausgebildet in Brandenburg (Mühlenbecker Land) Silber: Mirko Hanisch (19) aus Eggebek/Schleswig-Holstein Bronze: Roman Breitung (19) aus Gersfelde/Hessen Betonbauer: Gold: Julian Kiesl (20) aus Mallersdorf-Pfaffenberg/Bayern Silber: Markus Reiser (27) aus Gammertingen/Baden-Württemberg Bronze: Mark Griebel (19) aus Gräfenroda/Thüringen Fliesen-, Platten- und Mosaikleger: Gold: Manuel Söhner (21) aus Titisee-Neustadt/Baden-Württemberg Silber: Matthias Rempel (19) aus Bad Emstal/Hessen Bronze: Julian Kersting (21) aus Warendorf/Nordrhein-Westfalen Straßenbauer: Gold: Florian Klein (20) aus Babensham/Bayern Silber: Lukas Schmitz (19) aus Udler/Rheinland-Pfalz Bronze: Daniel Grewe (25) aus Osnabrück/Niedersachsen Stuckateur: Gold: Matthias Laurin (24) aus Albstadt/Baden-Württemberg Silber: Tobias Schmider (19) aus Horgau/Bayern Bronze: Christian Gutmann (25) aus Niederstaufenbach/Rheinland-Pfalz Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer: Gold: Heinrich Golovanov (22) aus Augsburg/Bayern Silber: Lukas Bender (22) aus Wedemark/Niedersachsen Bronze: Timo Edel (23) aus Gründau/Hessen Zimmerer: Gold: Philipp Kaiser (19) aus Rot an der Rot/Baden-Württemberg Silber: Julian Paczulla (23) aus Schafflund/Schleswig-Holstein Bronze: Fabian Gies (19) aus Dernau/Rheinland-Pfalz "Unsere gut ausgebildeten Nachwuchskräfte haben sich den Wettbewerben gestellt und herausragende Leistungen erbracht. Das beweist einmal mehr, wie hochwertig unsere Ausbildung im Baugewerbe ist", erklärte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, zum Abschluss der Wettbewerbe. "Grundlage dafür ist das duale Ausbildungssystem, ergänzt um die überbetriebliche Ausbildung. Die jungen Menschen, die Branche und die Bauherren sind die Gewinner dieses bewährten Ausbildungssystems made in Germany, um das uns nach wie vor viele beneiden." Hauptsponsor der Deutschen Meisterschaft ist die Zertifizierung Bau GmbH aus Berlin. Der Wettbewerb wird darüber hinaus unterstützt von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, der SOKA-BAU sowie der Fa. Stabila. Aktualisiert am 13.11. um 7:48 Uhr

