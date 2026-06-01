Karg-Stiftung

Bildungsgerechtigkeit beginnt in der Kita

Abschluss von Karg Campus Kita Niedersachsen: Acht Kitas setzen Impulse für inklusive Begabungsförderung

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover / Frankfurt am Main (ots)

Acht Kindertageseinrichtungen aus Niedersachsen haben im Projekt "Karg Campus Kita Niedersachsen" in den vergangenen vier Jahren neue Wege inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung entwickelt. Begleitet wurden die Einrichtungen dabei von der Karg-Stiftung und dem Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe). Ziel des Projekts war es, Kinder frühzeitig in ihren individuellen Stärken wahrzunehmen und bessere Bildungschancen unabhängig von sozialer, kultureller oder sprachlicher Herkunft zu schaffen.

Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Projekt wurden nun bei einer Abschlussveranstaltung im Stephansstift Hannover vorgestellt. In seiner Keynote betonte der Soziologe Aladin El-Mafaalani, dass Bildungsgerechtigkeit sowohl die Förderung aller Kinder als auch die Förderung außergewöhnlicher Begabungen umfasse. "Wir müssen alles drei machen", sagte er mit Blick auf den Ausgleich von Benachteiligungen, die Förderung von Begabungen und die Förderung besonderer Leistungsfähigkeit.

Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen, wie Begabungsförderung bereits im Kita-Alltag gelingt. Neue Beobachtungsansätze, niedrigschwellige Elternangebote oder Kooperationen mit Bildungs- und Kulturpartnern eröffneten Kindern zusätzliche Möglichkeiten, ihre Interessen und Potenziale zu entfalten.

Die beteiligten Einrichtungen wurden seit 2022 qualifiziert, begleitet und miteinander vernetzt. Dabei entstanden neue Konzepte für eine stärkenorientierte pädagogische Praxis sowie für die Zusammenarbeit mit Familien und Akteuren im Sozialraum. Die Einrichtungen entwickeln sich dabei zu regionalen Kompetenzzentren und erproben neue Ansätze inklusiver Begabungsförderung.

Prof. Dr. Kai-Uwe Kühnberger, Vorstandsvorsitzender des nifbe, unterstreicht: "Jedes Kind hat auf einem breiten Spektrum seine ganz eigenen Talente und diese gilt es schon in der KiTa zu entdecken und zu fördern. Angesichts der demographischen Entwicklung dürfen wir heute kein Kind zurücklassen und müssen von Anfang an mehr für die Chancengerechtigkeit tun. Das nifbe steht dabei insbesondere für den Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis durch Qualifizierung und Prozessbegleitung."

Für Dr. Ingmar Ahl, Vorstand der Karg-Stiftung, macht das Projekt deutlich: "Ob Begabungen erkannt und gefördert werden, darf nicht von Herkunft oder Zufällen abhängen. Gerade die frühe Kindheit ist entscheidend, um Kinder in ihren individuellen Potenzialen wahrzunehmen und zu stärken. Dazu gehören auch hochbegabte Kinder, deren Fähigkeiten im Alltag oft lange unentdeckt bleiben."

Wissenschaftlich begleitet wurde "Karg Campus Kita Niedersachsen" durch das Institut für Theorie und Empirie des Sozialen (ITES) unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Cloos.

Auch über den Projektabschluss hinaus sollen die aufgebauten Netzwerke, Erfahrungen und entwickelten Ansätze weiterwirken und Impulse für eine begabungsgerechte frühkindliche Bildung in Niedersachsen setzen.

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Projekt werden zudem in einer Filmdokumentation sichtbar, die im Rahmen der Abschlussveranstaltung entstanden ist. Darin kommen unter anderem beteiligte Fachkräfte, Projektpartner sowie Aladin El-Mafaalani zu Wort.

Das Projekt "Karg Campus Kita Niedersachsen" lief von 2022 bis 2026 und wurde mit 650.000 Euro gefördert. Die Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung unterstützte das Projekt finanziell.

Karg-Stiftung

Die Karg-Stiftung engagiert sich für die Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher - in den Bereichen Frühe Bildung, Schule und Beratung. Ihr Ziel ist ein Bildungssystem, das auch Kinder und Jugendliche mit hohem kognitivem Potenzial gezielt fördert und fordert. Mit praxisnahen und wissenschaftlich fundierten Projekten sowie der Bereitstellung von Fachinformationen berät, qualifiziert und vernetzt sie pädagogische und psychologische Fachkräfte. Gemeinsam mit Partnern aus Praxis, Wissenschaft und Politik setzt sie sich bundesweit für mehr Begabungs- und Bildungsgerechtigkeit ein. Gegründet wurde die Karg-Stiftung 1989 von Adelheid und Hans-Georg Karg. Heute ist sie eine zentrale Akteurin der Begabtenförderung in Deutschland.

Kurzinformation zu Karg Campus Kita Niedersachsen

Kooperationspartner

Karg-Stiftung

Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe)

Wissenschaftliche Begleitung

Institut für Theorie und Empirie des Sozialen (ITES), Prof. Dr. Peter Cloos

Laufzeit: 2022 - 2026

Fördersumme: 650.000 EUR

Kita-Projektstandorte

Bad Laer, Kindergarten am Springhof

Cadenberge, Kindertagesstätte St. Nicolai

Celle, KTE im französischen Garten

Emden, Kinnerhuus Middenmang Borssum

Friedland, Integrative Kindertagesstätte Regenbogenland

Nordstemmen, CJD-Kindertagesstätte

Veldhausen, Kindertagesstätte Lummerland

Weener, Filius Kindertagesstätte

Filmdokumentation

Original-Content von: Karg-Stiftung, übermittelt durch news aktuell