Karg-Stiftung

Starke Netzwerke für kleine Menschen mit großen Fragen

Karg Magazin 4 befasst sich mit Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in der Kita

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Frankfurt am Main (ots)

Die aktuelle Ausgabe des Karg Magazins trägt den Titel "Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in der Kita - Begabungen gemeinsam entfalten" und beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Pädagogische Fachkräfte, aber auch Eltern finden hier vielfältige Anregungen aus Wissenschaft und Praxis sowie Materialien für den Arbeitsalltag, die dabei helfen, Begabungen von Kindern gemeinsam zu entfalten. Ab sofort steht das kostenlose, digitale Karg Magazin 4 zur Verfügung.

Die Karg Magazine bieten mit unterschiedlichen Kommunikationselementen Zugang zu wichtigen Themen in der Begabungsförderung. So stehen im Karg Magazin 4 Fachbeiträge, Interviews und Fallbeispiele aus der Praxis, Videos sowie Praxismaterialien zum Download zur Verfügung.

Die Karg-Stiftung fördert mit ihren Projekten besonders begabte und hochbegabte Kinder und Jugendliche, indem sie pädagogische und psychologische Fachkräfte im Erkennen und Fördern Hochbegabter qualifiziert. Dazu gehört auch die Stärkung von Kita-Fachkräften in der Elternarbeit.

Gemeinsam geht es besser

Kinder, die weiter als Gleichaltrige sind, die schon früher lesen, schreiben oder rechnen können, die sich mit philosophischen Fragen beschäftigen oder insgesamt einen sehr großen Wissensdrang haben, wollen ihre Fähigkeiten zeigen und diese auch ausleben. Im frühen Kindesalter wird noch nicht von einer Hochbegabung gesprochen, aber die Anzeichen für ein besonders hohes kognitives Potenzial sollten früh erkannt werden, damit eine entsprechende Förderung einsetzen kann.

Wie gehen Fachkräfte mit Eltern um, deren Kind besondere Eigenschaften zeigt? Sowohl Eltern als auch Kita-Fachkräfte spüren: Dieses Kind hat vielleicht ein besonderes Potenzial. Dies kann zu großer Freude aber auch zu Verunsicherungen auf beiden Seiten führen und den Alltag sowohl in der Kita als auch zu Hause betreffen. Die Frage, wie diese Kinder in beiden Welten am besten gefördert werden, lösen Fachkräfte und Eltern im idealen Fall gemeinsam. Deshalb ist Ausgangspunkt des aktuellen Karg Magazins das Spannungsfeld, in dem sich pädagogische Fachkräfte, Eltern und Kinder mit einer besonderen Begabung bewegen. Fachbeiträge, Interviews, Videos und Arbeitsmaterialien für die Praxis geben Anregungen für ein Miteinander auf Augenhöhe.

Familiendynamiken berücksichtigen

Im einführenden Fachbeitrag erfahren die Leserinnen und Leser, welche Herausforderungen Familien begegnen, wenn bei ihrem Kind eine besondere Begabung vermutet wird. Diagnostische Unsicherheiten, die Angst vor Stigmatisierung, ambivalente Reaktionen aus dem Umfeld, die Sorge vor Unter- oder Überforderung - all das kann Familien belasten, die Zusammenarbeit mit der Kita beeinflussen und zu einer veränderten Familiendynamik führen. Professorin Dr. Lucie Kluge verdeutlicht, wie der Early Excellence-Ansatz einen Rahmen bieten kann, in dem Eltern nicht nur als Erziehungsberechtigte, sondern als Expertinnen und Experten ihres Kindes ernst genommen werden.

Gut kommunizieren, besser verstanden werden

Das Thema Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle im Austausch zwischen Fachkräften und Eltern. Nadine Kösters gibt einen Einblick in die Theorie der Kommunikationsmodelle und macht sie alltagstauglich für die Kita. Anhand eines fiktiven Fallbeispiels wird deutlich, wie Ich-Botschaften, aktives Zuhören und eine lösungsorientierte Haltung Gespräche verändern können. Begleitende Videos laden dazu ein, diese drei Werkzeuge in einem Rollenspiel konkret zu erleben.

Stimmen aus der Praxis

Wie eine begabungsorientierte Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in der Praxis lebendig wird, zeigt das Interview mit Simone Welzien und Imke Faßbender vom KESS Familienzentrum. Ihre Einrichtung arbeitet nach dem Early Excellence-Ansatz, und sie haben jahrelange Erfahrung darin, Familien früh und niedrigschwellig einzubinden. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass eine begabungsorientierte Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern auch immer eine Frage der Chancengerechtigkeit darstellt.

In einem weiteren Interview berichtet Annika Scholl, Fachberaterin für besondere Begabungen beim AWO-Regionalverband Rhein-Erft & Euskirchen, über ihre Rolle als Brückenbauerin. Sie begleitet Kitas, Teams und Familien dann, wenn die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft eine ergänzende, vermittelnde Perspektive benötigt. Das Interview macht deutlich, dass selbst in herausfordernden Situationen eine ressourcenorientierte Haltung möglich ist.

Arbeitsmaterialien für die Praxis

Als praxisnahes Angebot wurde ein Gesprächsleitfaden entwickelt, der bei der Strukturierung und Vorbereitung von Elterngesprächen rund um das Thema Begabungen konkrete Orientierung bietet. Zudem finden Kita-Fachkräfte Fallbeispiele aus der Praxis, die zum Nachdenken über das eigene professionelle Handeln einladen. Und nicht zuletzt geben ausgewählte Videos, die im Rahmen der Veranstaltung Karg Spotlight "Begabungsförderung in der Kita: Eltern beraten und begleiten" entstanden sind, eine weitere Möglichkeit, das Thema zu vertiefen.

Kurzinfo

Karg Magazin 4: "Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in der Kita - Begabungen gemeinsam entfalten"

Inhalte der Ausgabe: Fachbeiträge, Interviews und Fallbeispiele aus der Praxis, Praxismaterialien zum Download und Videos

Kostenloser Download: www.karg-magazin.de/ausgabe-4 / ISSN 2943-3037

Herausgeberin: Karg-Stiftung

Karg Magazin: Das kostenlose Online-Angebot richtet sich in erster Linie an pädagogische Fach- und Lehrkräfte, Schulleitungen und Bildungsentscheider:innen. Jede Ausgabe widmet sich fundiert, verständlich und praxisnah einem aktuellen Thema der Begabtenförderung.

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