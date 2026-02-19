RTLZWEI

Neue Folge "Reeperbahn privat!": Neue Lebensabschnitte und herausfordernde Zeiten

München (ots)

Prostituierte Kitty möchte als Escortdame durchstarten

Elbschlosskeller-Wirt Daniel organisiert die Trauerfeier von Türsteher Lars

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 19. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Kitty möchte ihr Geschäft wieder zum Laufen bringen und als Escortdame Männer aus der gehobenen Gesellschaft begleiten. Daniel muss sich derweil mit den Schattenseiten des Lebens befassen: Er organisiert die Trauerfeier seines verstorbenen Kollegen Lars. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 19. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Kitty arbeitet als Prostituierte auf der Erotikmeile. Sie bietet dort verschiedenste Dienstleistungen an - von Video-Chats bis hin zum Verkauf von Dessous. Doch ihr Geschäft läuft schleppend: Die Einnahmen reichen nicht aus, um alle Kosten zu decken. Die ehemalige Friseurin gibt nicht auf: Sie möchte nun als Escortdame gut situierte Männer in Restaurants oder Theater begleiten. Bei ihrem Vorhaben soll Burlesque-Performerin und Freundin Eve unterstützen. Zusammen begeben sich die Frauen auf Shoppingtour. Eine elegante Abendgarderobe soll zum neuen Image verhelfen. Ist das der erste Schritt zum Neubeginn?

Wirt Daniel hat hingegen einen dunklen Tag vor sich: Er übernimmt die Organisation der Trauerfeier seines Arbeitskollegen Lars. Der Türsteher wurde während seiner Schicht vor dem Elbschlosskeller angegriffen und kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Wenige Tage später wollte er wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren - und brach dort vor den Augen seiner Kollegen zusammen. Bei Daniel und dem Rest des Teams hat sein tragischer Tod merklich Spuren hinterlassen - Trauer und Schock sitzen tief...

Emotional wird es auch bei Koberer Fabian: Seine Mutter Heidi zieht in eine Seniorenwohnanlage. Bisher hat der Türsteher sie versorgt und gepflegt, nun hilft er ihr beim Umzug. Gleichzeitig stellt sich Fabian einem neuen Projekt: Gewaltdelikte sorgen auf der Reeperbahn immer wieder für Schlagzeilen, weshalb er die Sicherheit vor Ort verstärken möchte.

Auch Tätowierer Marco steht vor einer neuen Aufgabe: Zum ersten Mal muss er die Kiezkneipe "Lehmitz" alleine leiten -Betreiberin und Lebensgefährtin Anneliese ist krank. Es gibt nur ein Problem: Marco weiß weder wie die Kassenanlage funktioniert, noch kennt er sich mit den Getränken aus. Das bringt ihn an seine Grenzen - kann er die Schicht trotzdem erfolgreich beenden oder bricht er einfach ab?

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - am 19. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Reeperbahn privat! - RTLZWEI Unternehmen

Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":

Seit fast zehn Jahren blickt "Reeperbahn privat! - Das wahre Leben auf dem Kiez" dorthin, wo sonst nur Schlagzeilen entstehen: hinter die Fassaden der Amüsiermeile, jenseits von Klischees, Sensation und Voyeurismus. Die Doku erzählt vom Leben auf St. Pauli - ehrlich, nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den Kiez prägen und von ihm geprägt werden, mit all ihren Widersprüchen, Hoffnungen, Schicksalsschlägen und Träumen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell