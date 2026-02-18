RTLZWEI

Staffelstart von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Spezialfolge zum 15-jährigen Jubiläum und neue Folge aus dem turbulenten Wollny-Alltag

München (ots)

Silvia als Quizmasterin: Feier des 15-jährigen Jubiläums von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bei RTLZWEI

Start in den Wollny-Alltag: Geburtstagsparty, Einschulung und Flitterwochen

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am 18. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Zum Auftakt der neuen Staffel wird groß gefeiert: 15 Jahre bereichern die Wollnys schon das Programm von RTLZWEI. In einem Quiz rund um "Die Wollnys" prüft Silvia das Erinnerungsvermögen ihrer Großfamilie, bevor es turbulent weitergeht. Eine neue Folge aus dem Wollny-Alltag zeigt, dass es nicht nur das Jubiläum zu feiern gibt, sondern auch große Entscheidungen zu treffen sind: Wo wird Cataleya eingeschult - in der Türkei oder in Deutschland? Und: Bei Loredana und Servet stehen die Flitterwochen an. Für welches Reiseziel entscheidet sich das Paar? Am 18. Februar 2026 um 20:15 Uhr startet bei RTLZWEI eine neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie".

Zum Staffelstart läuft eine Spezialfolge, die es in sich hat. Das Kamerateam überrascht Silvia Wollny mit einer besonderen Aktion zu 15 Jahren "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Im Mittelpunkt der Feier steht ein großes Quiz, bei dem Silvia selbst zur Quizmasterin wird und das Wissen ihrer Familie aus 15 Jahren Wollny-Geschichte auf die Probe stellt. In zwei Teams treten die Familienmitglieder gegeneinander an und kämpfen mit viel Ehrgeiz um den Superwollny-Pokal. 15 Fragen, "Videobeweise" aus früheren Folgen, ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Teams und Highlights aus 15 Jahren Wollny-Geschichte, sorgen für jede Menge Spaß und Unterhaltung. Für einen besonders emotionalen Abschluss sorgt Estefania mit einem Überraschungsauftritt und einem persönlichen Song für ihre Familie - ein Moment, der vor allem Mama Silvia tief berührt.

Im Anschluss an das große Jubiläum geht es rasant weiter: Nach der romantischen Hochzeit von Loredana und Servet im April 2025 stellt sich nun die Frage - wohin geht es für die beiden in die Flitterwochen? Die Planung sorgt für Diskussionen: Das Paar träumte von Thailand bis Servet feststellt, dass der Flug über zehn Stunden dauert. Ein absoluter Albtraum für ihn, da er unter Höhen- und Flugangst leidet. Kann er seine Ängste überwinden, um Loredanas Traum vom Honeymoon in Thailand wahr werden zu lassen?

Bei Sarafina und Peter laufen die Vorbereitungen für den vierten Geburtstag ihrer Zwillinge. 2021 kamen Emory und Casey zehn Wochen zu früh und per Notkaiserschnitt auf die Welt. Dass sie heute so quirlig durchs Leben springen, war damals nicht selbstverständlich. Jeder Zwillingsgeburtstag ist daher besonders emotional für die ganze Familie.

Gleichzeitig steht für Silvia eine schwierige Entscheidung an: Wo soll die sechs-jährige Cataleya eingeschult werden - gemeinsam mit Cousine Anastasia in Deutschland oder doch in der Türkei, wo die Familie aktuell viel Zeit verbringt und Cataleya auch den Kindergarten besucht? Zum Glück haben die Wollnys noch den Sommer über Zeit, sich zu den Schulen in der Türkei zu informieren. Derweil bereitet Silvia Cataleya mit viel Spaß und Freude spielerisch auf die Grundschule vor.

Die neuen Folgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am 18. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Wollnys":

Silvia Wollny lebt ihren Traum von Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. In der Welt der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell