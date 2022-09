Berliner Korrespondentenbüro

Hilferuf aus Pakistan: Appell von Botschafter Mohammad Faisal

"Der Klimawandel ist ein globales Problem und erfordert globale Abhilfe"

Liste mit dringend benötigten Hilfsgütern

"Pakistan needs help! Pakistan braucht Hilfe!" Pakistans Botschafter in Deutschland, Dr. Mohammad Faisal, berichtete in einem Pressegespräch in Berlin von der verheerenden Hochwassersituation in seinem Land. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den Klimawandel in der Welt appellierte Botschafter Faisal eindringlich an die Journalisten, den Klimawandel mehr zu thematisieren.

Botschafter Mohammad Faisal hatte die Teilnehmer des Berliner Medienforums "korrespondenten.cafe" eingeladen und ihnen einen Dokumentarfilm über die Überschwemmungssituation gezeigt, um ihnen einen Eindruck von der Katastrophe in Pakistan zu vermitteln.

Er betonte, dass die Welt neben Kriegen und globalen Konflikten nun auch die Auswirkungen des Klimawandels erlebe, die sich in verschiedenen Teilen der Welt in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen zeige. Pakistan sei von diesem Phänomen stark betroffen. Ein Drittel des Landes sei immer noch überflutet, die Ernte vernichtet.

"Pakistan trägt nicht einmal ein Prozent zur globalen Erwärmung bei, gehört aber zu den acht Ländern, die am stärksten davon betroffen sind", sagte Botschafter Faisal. "Die Katastrophe ist zu groß, als dass sie von Pakistan allein bewältigt werden kann. Die Herausforderung wird sich mit dem nahenden Winter noch verschärfen."

Zum Thema Unterstützung merkte der Botschafter an, dass die Welt auf den Hilferuf Pakistans reagiert habe. Er dankte insbesondere der Regierung der Bundesrepublik Deutschland für die Zusage von 24 Millionen US-Dollar als Hilfe für die Betroffenen. Er verwies auch auf den globalen Appell der UN und die Reaktion befreundeter Länder in dieser Hinsicht.

Dazu äußerte sich auch Irans Botschafter Mahmoud Farazandeh, der ebenfalls am Pressegespräch teilnahm. Er sicherte Pakistan "als brüderlichem Nachbarland die Unterstützung des Iran" zu. Er betonte, dass die beiden Länder sich in Zeiten der Not regelmäßig gegenseitig unterstützen würden.

Auf die Frage nach seiner Botschaft an die Welt bekräftigte der pakistanische Botschafter, dass sein Land dringend jede mögliche Hilfe benötige, um den betroffenen Menschen in dieser Stunde der Not zu helfen und den Klimawandel dringend anzugehen, um die sichere Existenz des Planeten zu gewährleisten.

Die Botschaft veröffentlicht eine Liste der am dringendsten benötigten Hilfsgüter wie beispielsweise Zelte, Schlafsäcke, Decken, Trinkwasser, Küchengeräte, aber auch Kräne, Planiergeräte, Räumfahrzeuge, Muldenkipper, Stromgeneratoren, Behelfsbrücken und vieles andere (siehe Beilage). In einer zweiten Liste werden die dringend benötigten Medikamente aufgeführt, abzufragen in der Botschaft von Pakistan.

