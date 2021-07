A.B.S. Global Factoring AG

SystemKosmetik GmbH finanziert Innovation und Wachstum mit A.B.S. Global Factoring AG

Umweltschutz in der chemischen Industrie nachhaltig finanziert

Wiesbaden (ots)

Die SystemKosmetik GmbH ist ein Vorzeigeunternehmen in Bezug auf nachhaltige Produktion in der chemischen Industrie. Mit einer firmeneigenen Abwasseranlage, die über ein zertifiziertes Flotationsverfahren die kommunale Kläranlage entlastet, wurde die Firma aus Münster am Lech 2020 gleich zweimal ausgezeichnet. Einmal als Bundessieger des Mittelstandspreises des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) und gleichzeitig als Bayerischer Sieger des Responsible Care Wettbewerbs. Somit erbringt das Unternehmen den Beweis, dass sich Wirtschaftlichkeit und nachhaltiges Handeln nicht gegenseitig ausschließen - im Gegenteil. Die Liquidität für diese Nachhaltigkeitsprojekte sowie weiteres Unternehmenswachstum sichert der Hersteller von Körperpflegemitteln und Naturkosmetik bankenunabhängig über A.B.S. Global Factoring.

"Uns ist wichtig, mehr für die Umwelt zu tun, als gesetzlich verlangt wird. Nur so fühlen wir uns wohl!", erklärt Günther Schmid, Geschäftsführer und Firmengründer der SystemKosmetik. "Deswegen haben wir bereits vor 10 Jahren zusammen mit der Gemeinde Münster am Lech begonnen, das Abwasser, das in unserem Produktionsprozess entsteht, durch ein spezielles Flotationsverfahren derart vorzubehandeln, dass die kommunale Kläranlage damit arbeiten kann. Darüberhinaus fungieren wir auch als Puffer für die Kläranlage."

Verantwortungs- und umweltbewusstes Handeln zeichnen SystemKosmetik aus

Dieses Engagement hat sich mehrfach ausgezahlt. So wurde SystemKosmetik im Jahr 2020 bereits mehrfach für Umweltschutz und nachhaltige Produktion in der chemischen Industrie ausgezeichnet und hat Maßstäbe für die Branche gesetzt. Von der Rezepturentwicklung über die Herstellung und Abfüllung bis hin zur Verpackung und Bedruckung übernimmt SystemKosmetik als Lohnhersteller alle Schritte bis zum fertigen Kosmetikprodukt.

"Wir sind mehr eine Manufaktur als Industrie und arbeiten nach dem Prinzip "Geht nicht gibt´s nicht! Für uns steht die Lösung im Vordergrund - egal ob wir für einen großen Discounter oder ein kleines Kosmetiklabor produzieren. Was aber immer gilt: Wir streben nach einem gesunden, nachhaltigen und werteorientierten Wachstum. Aus diesem Grund haben wir auch ein eigenes Qualitätskontroll-Labor, in dem alle Rohstoffe sorgfältig analysiert werden", ergänzt Stefan Bawidamann.

Zukunftgerichtetes Wachstum erfordert eine zukunftsgerichtete Finanzierung

Nachhaltigkeit kann aber durchaus auch wirtschaftliche Aspekte haben. "Das Konsumverhalten der Verbraucher ändert sich," berichtet Oliver Fenske, Vertriebsleiter bei SystemKosmetik. "Müllvermeidung, Resteverwertung oder mehr Naturmaterial in der Verpackung - das sind Aspekte, die einem aufgeklärten Kunden heute wichtig sind und denen tragen wir auch Rechnung."

Die notwendige Liquidität für die getätigten Investitionen generiert SystemKosmetik über Factoring. Dazu werden offene Forderungen über die Produkte und Dienstleistungen an den Partner A.B.S. Global Factoring verkauft. Dieser zahlt die ausstehende Summe umgehend an SystemKosmetik aus und kümmert sich um das gesamte Forderungsmanagement. "Mit Factoring verfügen wir stets über die notwendige Liquidität und das Working Capital, um unsere Produktion finanzieren zu können," erklärt Stefan Bawidamann die Entscheidung für den Forderungsfinanzierer aus Wiesbaden. "Darüberhinaus nutzen wir Factoring auch zur Risikominimierung, denn unsere Kundenstruktur ist breit gestreut - vom 1-Mann-Unternehmen bis zum großen Discounter. Mit Factoring sind die Forderungen grundsätzlich gegen Forderungsausfall versichert." Die Partnerschaft mit A.B.S. ist daher langfristig angelegt. Bereits seit 12 Jahren wird Factoring eingesetzt. Daneben setzt das Unternehmen auch Leasing zur Unternehmensfinanzierung ein.

Mit Factoring zukunftsgerichtet wachsen

SystemKosmetik setzt weiterhin nicht nur im Herstellungsprozess sondern auch in der Unternehmensfinanzierung auf Nachhaltigkeit. Daher beantwortet Stefan Bawidamann die Frage, ob Factoring bei der SystemKosmetik auch in 5 bis 10 Jahren noch eine Rolle spielen wird, mit einem klaren "Ja, auf jeden Fall." und betont, dass die Zusammenarbeit sehr reibungsfrei und die Kommunikation sehr schnell läuft. Und A.B.S. Kundenbetreuer Marcus Feick ergänzt: "Auch für uns als Finanzdienstleister ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt und wir sehen uns als Unterstützer im unternehmerischen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit bei der Produktion und den Produkten unserer Kunden. Unsere Unternehmensfinanzierung bietet zudem die Chance für mehr Innovationsbereitschaft. Und das ist ja die Basis für die Entwicklung nachhaltiger und zukunftsorientierter Unternehmenskonzepte."

