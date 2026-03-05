LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

FREIZEIT-FREIHEIT ist ein Grundrecht: Die neue Informationskampagne von LÖWEN ENTERTAINMENT

LÖWEN ENTERTAINMENT legt seine Informationskampagne FREIZEIT-FREIHEIT neu auf - konzeptionell geschärft, inhaltlich erweitert und visuell modernisiert. Herzstück ist die vollständig überarbeitete Website freizeit-freiheit.de, die Menschen porträtiert, deren Freizeitvorlieben vermeintlich ungewöhnlich sind: vom Korallenzüchten in Berlin über das minimalistische Leben im Dachzelt bis hin zum Besuch einer Spielhalle.

Die zentrale Botschaft von FREIZEIT-FREIHEIT ist: Man muss die Freizeitentscheidungen anderer nicht verstehen - aber man muss sie akzeptieren. Das ist eine Frage des Respekts und eine Selbstverständlichkeit. Die individuelle Freizeitgestaltung versteht die Kampagne als Ausdruck persönlicher Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft.

"FREIZEIT-FREIHEIT ist vielfältig - und ein Grundrecht", sagt Dr. Daniel Henzgen (Geschäftsführer Kommunikation & Compliance bei LÖWEN ENTERTAINMENT). "Mit dieser Kampagne weiten wir bewusst den Blick über das Glücksspiel hinaus. FREIZEIT-FREIHEIT steht für ein neues Leitbild liberaler Freizeitkultur. Es geht um Menschen, die über ihre persönlichen Leidenschaften sprechen und Einblick geben in Lebensrealitäten, die in öffentlichen Debatten oft nur am Rand vorkommen."

Die Kampagne setzt auf direkte, ungefilterte Bildwelten. Sie zeigt die Vielschichtigkeit individueller Freizeitgestaltung - vom Naturerleben über das Kreativsein bis hin zum Spiel um Geld. Begleitet wird die digitale Präsenz von einer Anzeigenkampagne in überregionalen Debatten- und Leitmedien.

