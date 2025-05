The Hong Kong Printers Association

HKPA und Tochterunternehmen APTEC erstmals auf der China Print

Hongkong (ots/PRNewswire)

Die 55-köpfige Delegation der HKPA setzt sich für das CTV-Programm zur Steigerung der Druckproduktivität ein

In einem bahnbrechenden Schritt für die Druckindustrie veranstaltet das Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Standardization Research Center die öffentlichen Anhörungen zu den „Anforderungen für die Berechnung und Anwendung des Farbtonwerts (Colour Tone Value, CTV) für die Druckprozesskontrolle" als Greater Bay Area (GBA) Standard, initiiert vom Advanced Printing Technology Centre (APTEC). Es soll der ERSTE GBA-Standard für die Druckindustrie sein. Um die Umsetzung von CTV in der gesamten Region voranzutreiben, startete die HKPA das Programm Colour.Method.Master: GBA RECREATES THE WORLD'S COLOUR, finanziert von der Hong Kong Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA). Nach der Teilnahme an der 31. South China International Exhibition on Printing Industry im März wird APTEC das Programm auf der 11. China Print vom 15. bis 19. Mai präsentieren. Durch die Weitergabe von Wissen und den Austausch von Erfahrungen will APTEC die Industrie dazu bringen, durch die Einführung von CTV herausragende Leistungen im Druck zu erzielen.

Die China Print, die als größte und einflussreichste Druckfachmesse der Welt gilt, wurde am 15. Mai eröffnet und erregte weltweit große Aufmerksamkeit. Die HKPA brachte eine 55-köpfige Delegation zu der Veranstaltung mit, der auch wichtige Verbandsführer angehörten: Herr Jackson S. Y. Leung, Vorsitzender; Herr Fung Man Ching, Percy, Vorsitzender des Aufsichtsausschusses; Herr Yeung Kam Kai, BBS, Ehrenpräsident auf Lebenszeit; Herr Chiu Kwok Chu, BBS, Ehrenpräsident auf Lebenszeit; und Herr Yan Tak Chung, Alex, stellvertretender Vorsitzender.

Der Vorsitzende Leung betonte die Wichtigkeit einer zunehmenden Verbreitung von CTV, nachdem es im GBA standardisiert wurde. Die langfristige Vision ist es, CTV als landesweiten Maßstab für die Qualitätskontrolle von Druckerzeugnissen zu positionieren und sich für seine weltweite Anwendung einzusetzen. Ziel ist es, CTV in die gesamte Drucklieferkette zu integrieren. HKPA und APTEC werden gesponsert von der CCIDA und stellen am Stand E1-072 im China International Exhibition Center (Shunyi Hall) aus. Während der Messe verschaffte sich die Delegation einen Überblick über die Kampagne Colour.Method.Master, traf sich mit Anbietern, erkundete die neuesten Drucktechnologien und verfolgte Entwicklungen, die die Zukunft der Branche bestimmen. Weitere Informationen über das CTV-Programm finden Sie unter https://www.ctv-aptec.org.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2689059/PR02_New_CTV_2025_05_15.jpg

