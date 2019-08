Presse- und Informationszentrum Personal

Bundeswehr auf der Gamescom 2019 - Jobs & Karriere im IT-Bereich

Köln (ots)

Vom 20. bis 24. August 2019 ist die Bundeswehr auf der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik mit einem Informationsstand vertreten. Im Bereich "Jobs & Karriere" in der Halle 10.2 informiert die Bundeswehr auf 100qm über Karrieremöglichkeiten im IT-Bereich der Streitkräfte.

Die Bundeswehr ist in Deutschland einer der größten Arbeitgeber in der IT-Branche. Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts: Die digitale Ausbildung bei der Bundeswehr. Bereits heute werden zum Beispiel wichtige Ausbildungsabschnitte für das Kampfflugzeug "Eurofighter" virtuell durchgeführt. Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille können Besucher nahezu das gesamte Flugzeug virtuell anschauen.

Die zunehmende Vernetzung der digitalen Welt geht mit vielerlei Angriffsmöglichkeiten einher. Auf dem Messestand werden daher auch Grundkenntnisse der Cyberabwehr und deren Bedeutung und Notwendigkeit für die Bundeswehr vermittelt. Mit den neu geschaffenen Masterstudiengängen "Cybersicherheit" und "Intelligence and Security Studies" an der Universität der Bundeswehr in München bietet die Bundeswehr hochspezialisierte Studiengänge in diesem Bereich an.

Die Bundeswehr informiert seit der ersten Gamescom im Jahr 2009 IT-affine junge Menschen über Karrierewege und Berufe bei den Streitkräften. Interessenten sind herzlich eingeladen sich auf der Messe oder auf machwaswirklichzählt.de zu informieren.

